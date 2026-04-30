В Украине установили четкие сроки ротации: что сказал Сырский

В Украине официально очертили срок, на который военные могут находиться на позициях — до 2 месяцев. После этого должна быть обязательна ротация сроком не позднее одного месяца.

"Ротации наших воинов должны планироваться заранее, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств", — говорится в сообщении главнокомандующего Вооруженными силами ВСУ Александра Сырского.

Решение принято на фоне изменений в характере боевых действий, вызванных активным использованием дронов.

По словам Сырского, преобладание беспилотников существенно изменило логику войны: трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков, а также значительно усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и между позициями.

