Мудрик получил максимальное наказание за допинг: футболист пошел ва-банк

Игрок попытается очистить свое имя в швейцарском суде

В среду, 29 апреля, стало известно, что украинский футболист "Челси" Михаил Мудрик получил 4-летнюю дисквалификацию за допинг. Это максимальное наказание из всех возможных.

Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х. По его словам, Михаил уже обжалывает решение Футбольной ассоциация Англии (FA) в CAS (Спортивный арбитражный суд).

FA дисквалифицировала вингера "Челси" на четыре года за нарушение антидопинговых правил, что является максимальным наказанием. Мудрик обратился в CAS, подав документы 25 февраля 2026 года. CAS подтверждает, что украинец обжалует "наложенный четырехлетний срок дисквалификации", добавляя, что стороны "в настоящее время обмениваются письменными заявлениями, и дата слушания еще не назначена". "Челси" отказался от комментариев. Бен Джейкобс

Напомним, Мудрик провалил допинг-тест осенью 2024 года. Вингер был отстранен от футбола из-за употребления запрещенного мельдония. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. Ходили слухи, что в данном инциденте замешана российская модель, которой приписывали роман с украинцем, правда, россиянка публично опровергла это. Кроме того, была версия о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика. В свободное от футбола время у Михаила завертелся роман с известной американкой.