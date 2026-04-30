Дипломатический скандал с Израилем закончился победой Украины: что произошло с украденным украинским зерном

Судно оставило Хайфу после дипломатического давления Киева

Израильский импортер "Ценципер" отказался от разгрузки незаконно перевозимого из оккупированной части Украины зерна в порту Хайфы. Главная причина — опасение введения санкций от ЕС из-за связей с Россией. В то же время импортеры обвиняют правительство своей страны в том, что им не предоставили помощь или рекомендации по разрешению ситуации.

Что нужно знать:

Израильский импортер отказался из-за риска санкций ЕС за связи с российским "теневым флотом"

Судно Panormitis покинуло побережье Израиля

Украина назвала это результатом дипломатического давления

Киев продолжает работу над усилением санкций против российского зернового флота

О завершении этой ситуации пишет новостная служба N12. Речь идет о том, что российское судно Panormitis покинуло побережье Израиля, а поставщик будет обязан найти другое место для разгрузки товара.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал это положительным шагом, свидетельствующим об "эффективности юридических и дипломатических усилий Украины".

В то же время, это четкий сигнал всем другим судам, капитанам, операторам, страховщикам и правительствам: не покупайте украденное украинское зерно. Не становитесь соучастниками этого преступления. Мы продолжаем следить за этим судном и предостерегаем всех от любого сотрудничества с ним. Андрей Сибига, министр иностранных дел

По словам Сибиги, Украина продолжит работу над усилением санкционного давления на российский "теневой флот", который вывозит украинское зерно.

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что судно вышло в нейтральные воды, но это не прекращает уголовное производство и не освобождает причастных от ответственности.

Дальнейшее перемещение судна, груза и действия лиц, причастных к этой схеме, остаются предметом правового регулирования любой юрисдикции, которая признает верховенство права и уважает суверенитет Украины. Украина продолжает процессуальную работу, отслеживает движение всех российских судов и привлекает все доступные механизмы международного правового сотрудничества по аресту имущества, установлению всех участников схемы и привлечению их к ответственности. Руслан Кравченко, генеральный прокурор

Как разворачивались события

Дипломатический кризис завершился за четыре дня — 26 апреля стало известно, что корабль на котором может быть зерно с оккупированных территорий прибыло в Хайфу. Это уже не первое судно, которое перевозило такое украденное зерно и разгружалось в Израиле. МИД Украины и раньше обращался в Израиль с этим вопросом, но тогда было якобы слишком поздно для задержания судна.

28 апреля Украина вручила ноту протесту послу Израиля, а 29 апреля отправила пакет документов для ареста судна. О готовности к введению санкций объявляли как в Украине, так и в Европейском союзе. По предварительным оценкам, на корабле было около 20 тыс. тонн ячменя и около 6 тыс. тонн общей стоимостью около 7 млн. долларов США.

Сибига ранее сообщал, что в январе-апреле 2026 года 25 судов российского зернового флота совершили около 50 рейсов из украинских портов на временно оккупированных территориях в третьи страны, перевозя незаконно вывезенное зерно. За этот период с оккупированных территорий было экспортировано более 850 тыс. тонн зерна, из которых более половины вывезено из Севастополя, еще 13% — из портов Мариуполя и Бердянска.

"Телеграф" рассказывал, что оккупированных территориях и так есть проблема с урожаем после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В то же время , цена на зерно растет в Украине и мире.