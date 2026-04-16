"Шахтер" вышел в полуфинал Лиги конференций (видео)

Горняки пробились в полуфинал 3-го по силе еврокубка

В четверг, 16 апреля, "Шахтер" сыграл выездной поединок против нидерландского АЗ в рамках 1/4 финала Лиги конференций УЕФА. В первом матче Горняки "дома" добыли разгромную победу со счетом 3:0.

Что нужно знать

"Шахтер" выбил АЗ из Лиги конференций

Команды забивали во втором тайме

Судила встречу немецкая бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски

Встреча, проходившая в Алкмаре (Нидерланды) на стадионе "АЗ-стадионе", завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм прошел при полном доминировании "Шахтера", правда, до опасных моментов практически не доходило.

В начале второй половины Горняки вышли вперед. Кауан Элиас вывел Алиссона на ударную позицию, и бразилец не подвел, поразив ворота хозяев с близкой дистанции. На 73-й минуте Исак Йенсен сравнял счет в игре, идеально исполнив штрафной удар. Еще через 7 минут АЗ вышел вперед после точного удара в исполнении Матея Шина. Под занавес встречи Горняки удачно провели контратаку, наконечником которой выступил Лука Мейреллес.

АЗ – "Шахтер" – 2:2. Первый матч – 0:3.

Голы: Йенсен (73), Шин (80) – Алиссон (58), Мейреллес (83)

Предупреждения: Чавес (31), ван Дейл (33), Боогаард (35), Садик (45+2) – Изаки (25), Тобиас (71), Эгиналду (78), Матвиенко (85)

АЗ: Зут, ван Дейл (Роббемонд, 63), Деккер, Итихара, Чавес (Уфкир, 46), Шин, Боогаард, Маикума (Йенсен, 46), Садик, Меердинк (Ковач, 63), Патати.

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас, Назарина, Невертон (Феррейра, 70), Изаки (Эгиналду, 61), Очеретько (Бондаренко, 89), Алиссон (Марлон Гомес, 61), Элиас (Мейреллес, 70).

Статистика матча АЗ - Шахтер

Полный видеообзор матча АЗ — "Шахтер" будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

Таким образом, "Шахтер" по сумме двух матчей (5:2) вышел в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против победителя дуэли "Кристал Пэлас" — "Фиорентина". Эти команды начнут свою игру в 22:00 по киевскому времени. Игры 1/2 финала ЛК пройдут 30 апреля и 7 мая.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0). На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2).