Есть прецедент: у Зеленского открыли, как изменились правила игры с "теневым флотом" России

Международные партнёры усиливают борьбу с обходом ограничений

Решение о конфискации сухогруза Caffa, который связывают с теневым флотом России и незаконным вывозом украинского зерна с временно оккупированных территорий, является показательным прецедентом в применении санкций.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. По его словам, это не просто задержание, а прямой переход к практическим действиям.

"Ранее подобные суда могли рассчитывать, что риски ограничатся проверками или краткими задержками. Конфискация изменяет правила игры. Россия использует теневой флот для вывоза ресурсов с оккупированных территорий, в том числе зерна, и пытается интегрировать эти поставки в глобальные рынки через сложные логистические схемы", — объяснил он.

В то же время Власюк отметил, что Украина системно работает над разрушением подобных схем следющими способами:

идентифицируются суда, операторы, маршруты,

используемые практики – от отключения транспондеров до перегрузки грузов в море.

Швеция задержала судно Caffa теневого флота РФ

Эти действия дают возможность переводить вопросы с политической плоскости в правовую.

"Украина приветствует этот шаг Швеции. Подобная практика должна масштабироваться, как в отношении отдельных судов, так и в отношении всего теневого флота РФ. Это также вопрос принципа: попытки вывозить и продавать украинское зерно не будут оставаться без ответа, и работа по привлечению к ответственности будет продолжаться на уровне ЕС, G7 и других юрисдикций", — подытожил собеседник издания.

Владислав Власюк. Фото: Facebook

Предыстория

6 марта 2026 года береговая охрана Швеции задержала в Балтийском море недалеко от города Треллеборг грузовое судно Caffa, которое находится под санкциями Украины.

"Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности неясна, и есть подозрение, что страховка отсутствует", — сказал министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Как рассказали в полиции, судно ходило под фальшивым флагом и подозревалось в нарушении морского права и закона о безопасности судов.

В результате одному из членов экипажа было объявлено подозрение в нарушении национального и международного законодательства.

Большинство из 11 членов экипажа судна Caffa являются россиянами.

Теневой флот России. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина и Израиль оказались на грани дипломатического конфликта из-за зерна, вывезенного из захваченных украинских территорий. По данным специализированного сервиса Marine Traffic, судно заходило в порт на Крите в понедельник, 27 апреля, после чего продолжило ход.

резидент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг поставки зерна, вывезенного с временно оккупированных территорий, в один из израильских портов. В ответ на подобные схемы уже готовится санкционный пакет.

Министр иностранных дел Андрей Сибига говорил, что МИД уже обращался 15 апреля в Израиль по поводу подобного судна, доставившего зерно в Хайфу. Но достаточной реакции на инцидент не последовало. Израиль тогда заявил Украине, что было слишком поздно, чтобы задерживать российское судно, поскольку оно уже покинуло порт Хайфы.