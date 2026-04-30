Не только Приходько с ее "киевским русским": какие украинские селебриты до сих пор не перешли на украинский

Для кого-то это принципиальная позиция, а кто-то не считает русский "собственностью РФ"

Даже на пятом году полномасштабной войны в Украине некоторые артисты продолжают говорить на русском языке не только в быту, но и в публичном пространстве. Под волну критики попадали разные известные фигуры — от поп-звезд до инфлюэнсеров именно из-за языкового вопроса.

"Телеграф" собрал украинских звезд, которые до сих пор ведут коммуникацию на русском языке. Речь идет не только об Анастасии Приходько, которая заявила о "киевском русском языке".

Кто из украинских звезд говорит по-русски в 2026 году

Анастасия Приходько заявила, что она якобы говорит "на киевском русском языке", пытаясь объяснить, что это для нее отдельная форма языка, а не просто русский. Это восприняли как попытку Насти "легализовать" русский язык в Украине во время полномасштабной войны. После этого поста концерты Приходько начали отменять.

Слава Каминская

Выехавшая из нашей страны бывшая участница группы "НеАнгелы" неоднократно становилась объектом обсуждений из-за использования русского в соцсетях и в интервью. Она заявляла, что Украину покинула вынужденно — из-за войны, но в то же время переходить на украинскую она не планирует. Певица продолжала выпускать песни на русском и ведет соцсети на этом же языке.

Однако в 2022 году Каминская выпустила песню на украинском. Композиция называется "Домой" и в ней воспевается тоска по родине.

Светлана Лобода

Светлана Лобода – одна из самых противоречивых фигур в языковом и культурном контексте. Многие годы она строила карьеру в России, выполняя русскоязычный репертуар. После начала полномасштабной войны певица дистанцировалась от РФ и стала активнее появляться в украинском медиапространстве, в том числе с украиноязычными песнями. В то же время в публичной коммуникации она продолжает использовать русский.

Соцсети, кстати, Лобода тоже ведет на языке врага, хотя иногда и "проскакивают" украиноязычные посты. "Не русский язык убивает украинских детей и украинских людей. Большинство Украины разговаривает на русском языке. Русский язык не принадлежит российским властям. Если бы только российские власти говорили на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили", — заявляла певица в интервью для "BBC News – Русская служба".

Анна Алхим

Отдельную категорию языковых конфликтов формируют инфлюэнсеры. В частности, Анна Алхим неоднократно оказывалась в центре скандалов из-за принципиального использования русского языка. В соцсетях она открыто заявляла, что не планирует переходить на украинский язык, аргументируя это личным комфортом.

В 2020 году Алхим признавалась в любви к Путину и называла диктатора "красавчиком" и "влиятельным мужчиной". Поэтому она попала в "Миротворец".

Андрей Данилко

Выступает артист до сих пор на русском и рассказывал, что переводить свои новые песни не собирается, за что получил волну критики. В соцсетях все чаще появляются его посты на украинском, но в публичном пространстве говорит смешанно — то на русском, то на "полтавском суржике". Андрей Михайлович подчеркивает, что для него русский язык чисто средство для коммуникации.

Ранее Игорь Кондратюк объяснял, почему Сердючка должна прекратить говорить по-русски.