Сине-желтый мяч вызвал переполох в России (видео)

Сине-желтые цвета оказались под запретом на спортивной арене

В Новосибирске (Россия) маленькую девочку не пустили на волейбольный матч из-за плаката. На баннере был изображен маленький сине-желтый мяч.

Об этом сообщает telegram-канал "Мутко против". Охрана арены потребовала закрасить "враждебные" цвета на плакате, после чего девочку и ее семью пустили на трибуны.

Семья посетила матч за третье место в чемпионате России по волейболу между местным "Локомотивом" и "Зенитом" (Санкт-Петербург). Стюарды не одобрили плакат, который юная любительница волейбола рисовала сама. Охранников смутил маленький волейбольный мяч сине-желтого цвета. В итоге отцу семейства пришлось черным маркером закрашивать мячик, чтобы попасть на игру.

ВК "Локомотив-Новосибирск" отреагировал на ситуацию. В клубе заявили, что "действия сотрудника, зафиксированные на видео, были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер". При этом в команде извинились перед семьей.

