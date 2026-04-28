Футбольный конфуз спас жизнь болельщику (видео)

Фан смотрел игру по ТВ, и ничего не предвещало беды

Любитель американского футбола Марк Тутакер из Лексингтона (штат Кентукки, США) навсегда запомнит поединок между командами "Пэтриотс" и "Джайентс" (33:15). Дело в том, что просмотр именно этого матча, возможно, спас ему жизнь.

Что нужно знать

Во время поединка на поле произошел конфуз, из-за чего Тутакер так сильно рассмеялся, что у него случился припадок. Марка доставили в больницу, где обнаружили опухоль размером с теннисный мяч в левой части его мозга, сообщает AP.

Тутакера рассмешил кикер "Джайентс" Янгхо Ку, который не сумел попасть по мячу (нога футболиста загрузла в газоне). Дикий смех вызвал у американца приступ, после которого у него обнаружили опухоль, сместившую его мозг на 6 миллиметров вправо. Марку провели операцию в больнице Университета Кентукки. Там опухоль, которая оказалась доброкачественной, была удалена хирургическим путем. К концу недели он вернулся домой, не получив никаких серьезных последствий. Марк считает, что именно просмотр конфуза спас ему жизнь, ведь припадок мог случиться с ним за рулем или в самолете (он часто летал по работе, — Ред.).

Этот удар спас мне жизнь, потому что это могло произойти в любое другое время. Это могло случиться со мной в самолете, где угодно. Я никого не убил. Я не сбил семью на своем Expedition. Марк Тутакер

Жена Марка Мэлори также поблагодарила Ку за промах.

Я знаю, это был не лучший его момент, но это было просто безумие. Мы смеялись до упаду над ним, за что мне сейчас ужасно стыдно, но в итоге все сложилось так, что для меня это был лучший момент из всех возможных. Мэлори Тутакер

Янгхо Ку промазал по мячу

Ранее известный украинский комментатор Виктор Вацко прошелся по бывшему главному тренеру сборной Украины по футболу Сергею Реброву. Накануне менеджер покинул свой пост.