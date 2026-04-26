Легенда "Динамо" пожаловался на пенсию подполковника в России

Легендарный в прошлом футболист живет в России

Бывший форвард киевского "Динамо", экс-тренер донецкого "Шахтера", сборных СССР и России Анатолий Бышовец рассказал о своей пенсии. При этом он вспомнил про денежный контракт с компанией Adidas.

Что нужно знать

23 апреля Бышовцу исполнилось 80 лет

Анатолий — уроженец Киева, однако после развала СССР выбрал Россию

"Светочь" неоднозначно высказывался о войне в Украине

Соответствующий комментарий Бышовца приводит российское издание "РИА Новости". "Светочь" (прозвище Бышовца) отметил, что его пенсия в РФ составляет 30 тысяч рублей (около 17,5 тысячи грн).

Как мне живется сейчас? Ну если я в 1992 году получил 300 тысяч долларов по контракту от Adidas за ничью со сборной Германии на чемпионате Европы. У меня же были хорошие контракты (в годы работы тренером). А военная пенсия сейчас 30 тысяч рублей, я же подполковник МВД. Анатолий Бышовец

Справка: Бышовец за 10 лет своей игровой карьеры в составе киевского "Динамо" четырежды становился чемпионом СССР в 1966—1968 и 1971 годах, а также завоевывал Кубок СССР в 1966 году. Будучи тренером сборной СССР выиграл "золото" Олимпиады-1988.

Отметим, Бышовец осторожно называл полномасштабное вторжение РФ в Украину "событиями", а в 2025 году после посещения парада 9 мая в Москве заявил, что победа будет за Россией. Уже в октябре того же года Анатолий призвал к миру между Украиной и РФ.