"Шахтер" - "Лех": онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Горняки рвутся в четвертьфинал еврокубка

В четверг, 19 марта, "Шахтер" сыграет ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой встрече Горняки добыли гостевую победу со счетом 3:1.

Что нужно знать

"Шахтер" сыграет с "Лехом" в Польше

Аналитики отдают предпочтение Горнякам

Победитель противостояния выйдет на "Алкмаар" или "Спарту"

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Лех". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Лех" (обновляется)

Поединок "Шахтер" — "Лех" пройдет в Кракове (Польша) на стадионе "Мейски". Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в четвертьфинал Лиги конференций, где сыграет с победителем пары "Алкмаар" (Нидерланды)/"Спарта" (Чехия). Учитывая результат первой игры, дончане являются безоговорочными фаворитами встречи. Добавим, что игру Горняков с "Лехом" покажут в Украине.

Видеообзор матча "Лех" - "Шахтер"

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

"Шахтер" стартовал в еврокубках с первого отборочного раунда Лиги Европы. Горняки прошли "Ильвес" (6:0, 0:0). Затем дончане выбили из турнира "Бешикташ" (4:2, 2:0). В 3-м квалификационном раунде ЛЕ "Шахтер" уступил "Панатинаикосу" (0:0, 0:0 — 3:4 по пенальти), после чего вылетел в отбор Лиги конференций. В финале квалификации дончане с большими проблемами прошли "Серветт" (1:1, 1:2).