Укр

Скидки на MrProper и Lenor: "АТБ" устроил ценовую распродажу в отделе бытовой химии

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Успейте купить товары
Успейте купить товары. Фото Коллаж "Телеграф"

Благодаря акционным предложениям можно сделать запасы

Сеть супермаркетов "АТБ" объявила об очередной волне скидок, охватившей популярные товары бытовой химии и средства личной гигиены. На некоторых позициях покупатели могут сэкономить ровно половину стоимости.

"Телеграф" подробнее расскажет, что можно купить по хорошей цене.

  • Универсальное моющее средство Mr. Proper (1,5л): Это рекордное предложение недели. Цена упала вдвое (-50%). Теперь средство для уборки полов и стен "Утренняя роса/Лимон" стоит 139,00 грн, тогда как старая цена составляла 280,00 грн.
  • Кондиционеры для белья Lenor (0,798 л): На выбор представлены ароматы "Орхидея и Ваниль" и "Букет цветов". Скидка составляет –45%. Новая цена — 138,50 грн (старая цена — 255,40 грн).
  • Кондиционер для белья Lenor "Пробуждение весны" (0,987 л): Средство для чувствительной кожи также предлагается по цене 138,50 грн, что на 45% дешевле предыдущей стоимости в 255,40 грн.
  • Туалетная бумага "Снежная панда" (SuperAbsorb, 6 рулонов): Акция -42%. Новая стоимость упаковки – 66,50 грн вместо 115,60 грн.
  • Дезодорант STR8 (150 мл, аэрозоль): Разные ароматы (Red Code/Rise и др.) подешевели на 39%. Сейчас их можно приобрести за 66,90 грн (старая цена – 111,40 грн).
  • Зубная поста Parodontax:
  • Active Gum Repair Whitening (75 мл)89,90 грн вместо 147,00 грн (-38%).
  • Ультра Очистка (100 мл, XL)87,90 грн вместо 142,90 грн (-38%).
  • Свежесть трав (50 мл)46,90 грн вместо 75,90 грн (-38%).
  • Гель для душа Johnson’s Vita-Rich (400 мл): С ароматом миндаля и Ши стоит 75,90 грн. вместо 122,90 грн. (-38%).
  • Крем-мыло Fresh Juice (460 мл, дой-пак): Скидка –38% на мыло с маслом миндаля. Цена составляет 30,90 грн. вместо 49,90 грн.
  • Гигиеническая прокладка Always Platinum: Наборы на 14 шт. (Day) и 10 шт. (Night) имеют скидку -45%, однако, обратите внимание, что наличие товара следует проверять непосредственно в магазинах.

Большинство указанных скидок действуют до 28 апреля. Это хорошая возможность пополнить запасы необходимых хозяйственных товаров по более выгодным ценам.

Теги:
#Акции #Скидки #Товары #АТБ