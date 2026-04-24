Зеленский не поддержал некоторые вещи: что в Раде говорят об изменениях в мобилизации

Нардеп о мобилизации, реформе ТЦК и подходе к бронированию:

В рамках изменений в мобилизации Минобороны разрабатывает реформу ТЦК, есть предложения переложить функции мобилизации на полицию. Однако окончательное решение не принято, продолжаются дискуссии. Также обсуждаются изменения в бронировании, сроках службы и т.д.

Об этом в блиц интервью "Телеграфу" рассказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Что с концепцией реформы? Какая коммуникация от Минобороны сейчас?

— Пока еще никакой. Они пришли, доложили комитету. Были замечания комитета, они пошли дорабатывать. Что-то мы говорили — не то, чтобы "переделайте", а просто говорим: "Вот, например, не будет работать". Но это была не окончательная концепция.

Там, я уже говорил о тех вещах: например, переименовать ТЦК в "Офис резерва", разделить функции — отдельно социальная функция, отдельно функция призыва. Затем был вопрос тоже по передаче функций полиции тоже. Но это все уже не было принято. Есть вещи, с которыми не согласен именно Генеральный штаб.

Это, например, срок службы?

— Нет, мы говорим сейчас о реформе ТЦК. Реформа ТЦК – это отдельно, срок службы – это отдельная история. В самой реформе, которую предлагает Министерство обороны, с чем-то не согласен Генеральный штаб. Есть вещи, которые они считают, могут повлиять на уже налаженные процессы. И здесь главный вопрос, что произведя изменения (давайте не "реформы" — изменения), мы должны улучшить и сам процесс, и саму мобилизацию. И Генеральный штаб об этом говорит на своем опыте.

Поэтому я знаю, что после этого была встреча в Офисе президента, где были представители Генштаба и Минобороны. И я знаю, что после этого некоторые вещи президент не поддержал. Какие точно – я не знаю. Но после этого Минобороны еще не докладывало нам, какая окончательная версия. Поэтому я знаю, что там что-то нарабатывается, но пока коммуникации окончательной не было.

Вы не раз говорили о передаче функций полиции от ТЦК (ранее Костенко говорил, что у военных в ТЦК планируют забрать функции патрулирования и проверки документов – Ред.). А полиция справится?

— Это уже нужно полиции задавать вопросы. Я не скажу, что я сейчас "за" или "против". У меня есть своя точка зрения. Я говорю как факт, что есть такое желание передать полностью эти функции. Здесь вопрос, какие мы последствия от этого получим даже для полиции. Здесь более стратегический вопрос. Каждый должен задать себе: нужно ли это делать, или не нужно. Возможно, это как раз та функция, которую не поддержал президент, я не знаю сейчас точно.

Может быть, ключевым моментом будут сроки службы?

— Это отдельная история. У меня лежит две презентации, как сейчас модно: одна – это полностью реформа ТЦК, а другая – это сроки службы и контракты. Это разные истории, которые параллельно прорабатываются.

Ваш коллега по комитету Федор Вениславский тоже взорвал информпространство по поводу бронирования: если хочет предприятие забронировать своего работника, оно должно привести рекрутингом 3-10 мужчин — украинцев или иностранцев. Как вы относитесь к такой идее?

— Это его личное мнение. Предприятие не должно заниматься рекрутингом. Предприятие должно производить, зарабатывать деньги, заниматься бизнесом.

Нужен ли по вашему мнению пересмотр бронирования?

— Постоянно идет пересмотр бронирования. У нас каждый год что-нибудь меняется. Есть такие компании, которые, например, в прошлом году производили что-то, а в этом году не производят — конечно, их разбронируют.

Но вопрос здесь еще и следующий: там есть очень серьезные инженеры, которых мы должны найти, куда деть — нужно ли их отправить на фронт, или нам нужно обеспечить им какую-то другую компанию. И здесь нужно не просто тупо разбронировать всех, а понять, как мы должны распорядиться этими важными для страны кадрами.

Если они считают, что в армии будут лучше на дронах летать – да. Но это не должна быть задача "разбронировали и всех в погоны", потому что предприятие не работает. Кадры – это наше все. Надо понимать, где кадры больше могут сделать: в армии или в оборонно-промышленном комплексе.

Я слышал такую идею — KPI вводить, чтобы было понятно, что предприятие что-то производит или не производит с забронированными работниками

KPI (Key Performance Indicators) – это ключевые показатели эффективности, которые предлагают использовать для оценки работы оборонных предприятий, бронирующих своих работников.

— А как ты KPI введешь? Я думаю, что он и сейчас есть во всех контрактах. Если ты поставляешь в армию, если у тебя закупают, если твои дроны используются, то это и есть твой KPI. Конечно, если ты производишь и продаешь 50 FPV-дронов, а у тебя забронировано 500 человек — это фейковая компания, с которой надо разбираться. Если у тебя несколько тысяч и ты снабжаешь сотни тысяч дронов… Я знаю, что некоторые компании сейчас наоборот растут и подбирают людей.

