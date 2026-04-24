"Таблетка" от нападения России на НАТО есть, но… Что стоит за заявлением Туска и чем могут помочь США

Татьяна Крутякова , ,
Владимир Путин Новость обновлена 24 апреля 2026, 17:46
Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Кремль вряд ли остановится на войне в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе – вопрос месяцев. Но если это действительно произойдет, сможет ли Альянс применить 5 статью, как будут действовать США и какова роль Беларуси в этом.

Об этом "Телеграф" спросил политических экспертов и политиков. Отметим, что недавно президент Владимир Зеленский высказал похожее беспокойство о нападении РФ на страны Балтии, но его слова раскритиковали на Западе.

Пора ли Европе готовиться к противостоянию России

Журналист Виталий Портников надеется, что и Зеленский, и Туск опираются на некую реальную информацию, а не просто транслируют предупреждения, которые должны сделать страны Европы более осмотрительными с точки зрения собственной военной подготовки и подготовки в сфере безопасности.

В то же время Евгений Магда говорит: "Россия может попытаться взять НАТО на слабо путем ограниченной операции в Балтии. Символично — прорвать границу, закрепиться и начать махать "Орешником".

В комментарии "Прайм новости Украины" он подчеркнул, что географически Беларусь позволяет атаковать и Польшу, и Литву, и Латвию, поэтому для России это выгодно. Более того, политолог не исключает того, что в рядах белорусской армии могут наступать российские войска.

Ведь, по словам Магды, Путину выгодно прикрыться Лукашенко и стать у него за спиной, сказать: "Ну, это же он, смотрите, это он последний диктатор Европы, а я миротворец". Это нужно понимать. И это нужно понимать не только в Украине, но и в Европе.

Заявление Туска о возможности новой войны нужно воспринимать всерьез

Оксана Кузан, соучредительница и руководитель аналитического отдела Украинского центра безопасности и сотрудничества, говорит, что оговорки, озвученные президентом Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском, следует рассматривать очень серьезно, а не как проявление паники или высказывание кремлевских нарративов.

Ведь несколько лет международные аналитики, разведывательные службы партнеров и официально Киев предупреждают, что Россия не рассматривает войну против Украины как изолированный конфликт и готовит агрессию против стран-членов НАТО.

"На фоне накопления экономических и бюджетных проблем, а также роста внутреннего общественного недовольства, в частности в информационной среде, сценарий "скорой, но победоносной войны" против стран Запада, в частности стран Балтии, может рассматриваться Москвой как план консолидации российского общества и повышения поддержки власти. Помним, как это было после оккупации Крыма. В общем, это может быть вопросом выживания всего путинского режима", — говорит эксперт.

Она добавляет, что Кремль внимательно изучает и пытается усугубить внутренние проблемы внутри ЕС и НАТО. Выходит, что конфликты и напряжение в рамках Альянса могут рассматриваться Москвой как дополнительный благоприятный фактор.

"В любом случае партнерам следует изучать опыт Украины не только в контексте отражения российской агрессии, использования технологий на поле боя, но и организации системы рекрутинга в СОУ и рассмотреть интеграцию Украины в европейскую систему безопасности", — резюмирует Кузан.

Действительно Трамп может вывести США из НАТО

"Есть только один путь уберечься от нападения России на НАТО. Сделать НАТО сильнее, точка. Если НАТО будет находиться в том состоянии, в котором его хотят оставить ключевые союзники, а основа НАТО — это Соединенные Штаты, то не только Россия, но и все остальные будут созерцать, как нападают на страны Альянса", — говорит Арсений Яценюк, политик и экс-премьер-министр Украины.

По мнению Яценюка, слова Трампа о выходе из НАТО упираются в юридическую составляющую, ведь США не могут выйти из НАТО без решения Конгресса. Это не компетенция президента Штатов.

"Но в современном мире юриспруденция крепко уступает политике. А политика крепко уступает популизму. Сам факт наличия заявлений и этого противостояния внутри НАТО уже ослабляет НАТО. Можно не выходить юридически, но враги прочитают фактический выход. И когда я говорю враги, это враги в первую очередь США", — добавляет политик.

Яценюк подчеркнул, что сейчас в интересах США быть основой НАТО и показать всему миру, что Альянс — самый крепкий оборонный союз в мире. Так, США обеспечат и свое экономическое процветание, и свою национальную безопасность.

Североатлантический альянс никогда не испытывал 5 статью

Андрей Дещица, дипломат, экс-посол Украины в Польше, экс-посол в Финляндии и Исландии, отметил, что Польша достаточно серьезно воспринимает угрозу со стороны России, активно готовится к возможному вторжению.

"Туск, наверное, не страшит свое общество, но готовит его к возможным угрозам. Об этом свидетельствует не только модернизация вооруженных сил, но и изменения относительно территориальной обороны, предупреждение населения о возможных угрозах и т.д. Это, собственно, и есть подготовка к возможной агрессии. Лучше, чтобы она, конечно, не состоялась. Но для того чтобы она не состоялась, нужно быть сильным", — говорит Дещица.

Отвечая на вопрос, действительно ли США могут дать заднюю, если Россия нападет на Европу, Дещица сказал, что вокруг НАТО сейчас идет достаточно большая дискуссия по поводу 5 статьи Альянса.

"Мне кажется, что НАТО должно переоценить и более реалистично смотреть на поддержку. Ведь до этого времени это все было только на бумаге, теоретически в договоре, в разговорах, в переговорах, а практически, как это сделать, они до этого не доходили, потому что не верили, что это может произойти", — говорит политик.

По его мнению, сейчас Альянсу нужно понять, как он будет действовать при нападении на страну-члена и кто будет помогать в этом случае, особенно это касается США.

Ранее "Телеграф" рассказывал, втянет ли Россия Беларусь в войну с Украиной.

