Усик - Верховен: когда состоится бой года и где смотреть шоу бокса

Один месяц до начала грандиозного поединка

Ровно один месяц остался до начала шоу бокса Усик — Верховен. В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) в главном бою вечера на ринге сразятся чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и известный кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО) из Нидерландов.

Что нужно знать

Усик и Верховен проведут бой по правилам бокса

Шоу бокса в Украине покажут DAZN и Megogo

Александр впервые сам выбирал себе соперника

Вечер бокса Усик — Верховен в Украине можно будет посмотреть на медиа-плафрмоах DAZN и Megogo по подпискам. Детали трансляции станут известны ближе к началу шоу, сообщает "Телеграф".

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. К слову, и украинец, и британец проведут бои в мае 2026 года.

Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико получит рекордный гонорар за бой с боксером, Усик заработает намного больше.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.