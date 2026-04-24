Погибла продюсер и военная с позывным "Квітка". Что о ней известно (фото)

Виктория служила в бригаде "Эдельвейс"

Украинская киноиндустрия и культурное сообщество понесли тяжелую утрату. Защищая Украину, погибла линейная продюсер, кастинг-директор и офицер Вооруженных Сил Украины Виктория Боброва, известная по позывному "Квітка".

Первыми о трагедии сообщили коллеги Виктории по цеху. Впоследствии печальное известие подтвердили известные украинские актеры, в частности Антонина Хижняк, которая выразила глубокую грусть из-за потери талантливого профессионала и преданной защитницы.

Пока информация об обстоятельствах гибели, а также дата и место прощания с Викторией Бобровой не разглашаются.

"Прости, Вика, мы навеки в долгу перед тобой и твоей семьей...", - написала Хижняк

Что известно про Викторию "Квітку" Боброву

Виктория была известной фигурой в украинском кинопроизводстве. Как линейная продюсер и кастинг-директор, она работала над созданием знаковых проектов, формирующих современное лицо нашего кино. Среди ее работ: фильм "Как прошли мои летние каникулы?", драма "Двойной иммельманн", документальный сериал "Сопротивление", 4-серийное военное роуд-муви "Друзья" и многие другие ленты.

С началом полномасштабного вторжения Виктория сменила съемочную площадку на службу в армии. По имеющейся информации, она являлась офицером отделения коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

