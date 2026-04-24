Украина попала в уязвимое место РФ: что может помочь добить Кремль

Время работает против РФ, если давление на нефтяной сектор будет расти

Россия не демонстрирует реальную готовность к прекращению войны, однако удары по ее нефтяной промышленности могут заставить задуматься об определенном перемирии. В Кремле рассчитывают, что "каждый новый месяц и каждый новый день войны — это дорога к украинской капитуляции", говорит журналист Виталий Портников, более того — в связи с конфликтом на Ближнем Востоке ситуация в нефтяной отрасли для России временно улучшилась.

Что нужно знать:

Россия не демонстрирует готовность к реальному прекращению войны

Нефть обеспечивает не менее 20% экономики РФ, потенциально до 50%

Война становится все дороже для России из-за потерь в энергетике

Экономическое давление может заставить Кремль пойти на паузу в войне

В эфире программы "Говорит великий Львов" Портников предположил, что ключ к изменению позиции Кремля лежит не в переговорах, а в дальнобойных "санкциях". Украина уже продемонстрировала способность избивать по критически важным объектам — нефтяным портам и нефтеперерабатывающей отрасли России. Конкретно эта сфера является фундаментом русской экономики.

"Возможно, нам удалось найти уязвимое место в российской экономике — эти знаменитые порты, которые так или иначе влияют на всю российскую экономику. Если даже россияне признают, что 20% их экономики зависит от нефти, от продажи нефти, а это означает, что за этим следует огромное количество других доходов бюджета, связанных с этими 20%. Это и рабочие места, и зарплаты, и потребление людьми, которые получают доходы от продажи нефти, другой продукции, а также потребности нефтеперерабатывающих предприятий, которые очень часто являются градообразующими предприятиями и т. д. Многие считают, что на самом деле эти 20% легко превращаются в 40-50", — говорит Портников.

Такие удары постепенно меняют ситуацию, говорит Портников, падение экономических показателей и то, что война становится все дороже самой России, может заставить ее задуматься о паузе — не по политическим соображениям, а из-за необходимости восстанавливать собственную экономику, собственно, нефтяные порты.

Украина, таким образом, нашла слабое место России. По оценке Портникова, вопрос исключительно во времени, когда российская экономика не сможет покрывать потребности войны и будет вынуждена сделать шаг к перемирию.

Временный горизонт таких решений неясен и неизвестен. Я уверен, что в 2030-е годы XX века мы этого финала дождемся. Скорее, кстати, в 20-е, чем в 30-е, если будем правильно использовать эти слабые места Российской Федерации. Виталий Портников, журналист

В то же время Портников считает, что переговорный процесс в ходе боевых действий вообще никого ни к чему не обязывает. И в случае реального перемирия в очерченные журналистом сроки, позже именно риск ударов по нефтяной промышленности и дефицит горючего в мире может стать сдерживающим фактором от нового нападения России на Украину, в том числе и для привлечения давления Китая и США.

Отметим,"дальнобойные санкции" россияне чувствуют не только экономически. После ударов 20 апреля по нефтяному терминалу в Туапсе до сих пор пожар, нефть уже падает вместе с дождем с неба, а реки и Черное море у российского побережья сильно загрязняются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по оценкам экспертов сейчас у России проблемы с 40% экспортного мощностей нефти. При этом ситуация в экономике РФ такова, что они даже не могут прекратить добычу нефти, что закончится хуже для россиян.