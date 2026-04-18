Сборная Украины на ЧМ-2026 по хоккею U-18: расписание, трансляции и результаты (видео)
Сине-желтые борются за выход в элитный дивизион
В субботу, 18 апреля, в польском городе Крыница-Здруй стартует чемпионат мира по хоккею U-18 в дивизионе 1А (второй по силе дивизион, — Ред.). Украинцы начнут турнир матчем против Словении.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, прямые трансляции и результаты матчей сборной Украины U-18 по хоккею на мировом форуме. Отметим, Сине-желтые на турнире сыграют с командами Словении, Венгрии, Казахстаном, Польшей и Швейцарией. Победитель группы выйдет в элиту мирового хоккея. Команда, занявшая последнее место, отправится в дивизион 1B.
Расписание, прямые трансляции и результаты матчей сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею U-18 (обновляется)
Суббота, 18 апреля
17.00 Словения – Украина
Воскресенье, 19 апреля
13.30 Венгрия – Украина
Вторник, 21 апреля
17.00 Украина – Казахстан
Четверг, 23 апреля
20.30 Украина – Польша
Пятница, 24 апреля
17.00 Швейцария – Украина
В 2025 году сборная Украины U-18 заняла второе место на ЧМ в Венгрии, проиграв сборной Дании U-18 тремя очками.
Напомним, олимпийский хоккейный турнир в 2026 году выиграла команда США. Чемпионат мира по хоккею-2026 пройдет в мае в Швейцарии.