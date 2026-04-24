Нападение на несколько стран одновременно? В Брюсселе объяснили, что может готовить Путин

Европейцы сомневаются, придут ли США на помощь

Премьер-министр Польши Дональд Туск — один из немногих европейских лидеров, трезво оценивающий российскую угрозу. Его заявления о том, что РФ может напасть на НАТО "в течение месяцев" не является преувеличением.

Как может выглядеть такая атака, и стоит ли полагаться на США в защите от нее — "Телеграфу" рассказала Мария Мартисиуте— аналитик Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе.

До EPC Мария работала в НАТО над реформами в оборонном секторе и секторе безопасности.

По прогнозам спикерши, Россия действительно может развязать агрессию против той или иной страны, но гибридную. Цель – заставить союзников сомневаться в ответе.

"Россия может прибегнуть к очень размытым, неоднозначным действиям, которые разделят Европу, — объясняет она. — Например, кибератака или захват спутников в космосе, а затем внезапно социальные беспорядки в эстонской Нарве, фейковые видео о насилии — и в какой-то момент там появляются российские войска. Европа будет в полной растерянности: это нападение или нет? И что делать дальше?".

Подобный сценарий может произойти и на острове Свальбрад (Шпицберген) в Норвегии, считает Мартисиуте.

Там живут россияне: что если их станет больше или они начнут обвинять Норвегию в нарушении договора 1920-х годов? Россияне могут создать очень неоднозначную ситуацию, чтобы разделить нас — и тогда все может быстро эскалировать прогнозирует аналитик.

Для справки: в 1920 году был подписан договор о Шпицбергене, который закрепил суверенитет Норвегии над архипелагом, но другие страны получили право работать там и добывать ресурсы. Россия поначалу не участвовала в соглашении, но присоединилась через 15 лет и после этого тоже получила право вести там деятельность, в том числе добывать уголь.

В то же время, предполагает эксперт, Москва способна развязать агрессию на нескольких театрах одновременно — и Арктическом, и Балтийском.

"Я все больше считаю, что там может возникнуть что-то гибридное, возможно даже одновременно на обоих театрах, — отмечает она. — Не знаю, как Швеция и Финляндия, которые одновременно арктические и балтийские государства, — будут балансировать и распределять свои силы и способности".

Впрочем, заявления Дональда Туска следует рассматривать и в контексте нарушений воздушного пространства стран-членов НАТО российскими дронами или истребителями — это уже неоднократно происходило.

Мария Мартисуте. Фото: Facebook

Мария Мартисуте выражает обеспокоенность тем, что гибридные атаки Москвы в любой момент могут привести к жертвам.

Дроны, запущенные с территории Беларуси или России, могут привести к гибели людей и нанести экономический ущерб. То, что это еще не произошло, не означает, что это не может произойти уже сегодня или завтра. Достаточно разумно не полагаться на то, что Америка или кто-нибудь другой обязательно придет на помощь в случае нападения. Прежде всего, страны должны делать все возможное для обеспечения собственной безопасности говорит Мария.

"Украина является ярким примером — как в контексте США, так и союзников вне Америки. У нас никогда не было долгосрочного плана по Украине: как должна выглядеть победа, когда должна закончиться война, как ее завершить. Такого плана не существовало.

Учитывая непредсказуемость Трампа и то, что он рассматривает Россию как потенциального торгового партнера, разумно готовить разные сценарии. И Польша здесь не единственная. Другие союзники, вероятно, тоже готовятся к вариантам, при которых поддержка США может оказаться минимальной", — пояснила она.

Наряду со Статьей 5 НАТО существует Статья 42.7 Договора о Европейском Союзе – она была активирована только один раз в истории после террористических атак во Франции в 2015 году. Эта статья касается взаимной помощи.

Простые слова: если одна из стран ЕС становится жертвой нападения, другие государства-члены обязаны оказать ей поддержку всеми доступными средствами, которые считают необходимыми.

"Поскольку нельзя исключать, что Россия может быть готова — особенно в случае возможного прекращения огня в Украине — атаковать страну НАТО или ЕС или даже несколько одновременно, то, конечно, мы должны подготовиться", — подытожила Мария Мартисиуте.

