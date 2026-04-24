Останемся без абрикос, а виноград станет деликатесом? Как внезапная "зима" в апреле ударит по урожаю

Специалисты объяснили ситуацию и оценили возможные последствия

Прошла уже большая часть весны, а в Украину вернулась зима — в ночь на 24 апреля многие области накрыла снежная погода. Такие природные сюрпризы вызывают беспокойство за будущий урожай овощей, фруктов и ягод. Хотя эксперты уверяют, что ситуация не является критической, но и потери уже есть.

"Телеграф" обратился к экспертам, чтобы выяснить, являются ли опасными нынешние погодные условия для урожая и какие регионы находятся в зоне риска. По их словам, отдельные культуры уже пострадали от холодов.

Снег в апреле — не аномалия?

Климатолог, кандидат географических наук Вера Балабух говорит, что снег в конце апреля не является большой аномалией. В умеренных широтах и ​​Украине, в частности, он бывает не только в конце апреля, но и в мае, а в Карпатах даже в июне.

Температура воздуха в Украине увеличивается в течение всего года. Наиболее ощутимо в зимние и летние месяцы. Однако в апреле и мае эти изменения наименьшие. И это мы ощущаем по тем волнам холода и заморозкам, которые наблюдаются в этот период объяснила собеседница.

Весной заметна тенденция к усилению кратковременных похолоданий, особенно в восточной Лесостепи, в отдельных районах Полесья, Прикарпатья, степной зоне.

Вера Балабух

При этом, по словам Балабух, повторяемость чрезвычайных похолоданий весной также не изменилась. Об этом, в частности, говорится в журнале Agricultural Science.

Несмотря на значительное повышение температуры воздуха в Украине, Европе и арктических широтах, более раннее начало теплого сезона и вегетационного периода, количество весенних дней с сильными, очень сильными и чрезвычайно сильными похолоданиями увеличивается почти на всей территории Украины. добавила она.

В то же время, начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко считает, что снег в конце апреля в центре и на юге не является нормой, однако такие погодные условия время от времени встречаются даже в начале мая.

Причина – нестандартные синоптические процессы, а именно преобладание влияния на погоду холодных воздушных масс с севера Европы. объясняет Адаменко.

По ее словам, вероятность во второй половине апреля осадков в виде мокрого снега на севере и северо-востоке оценивается как 2-3 раза в 15-20 лет. Однако образование устойчивого снежного покрова или существенное промерзание почвы маловероятно.

Татьяна Адаменко

Есть ли угроза для урожая

Народный депутат (2012-2014), аграрий и научный сотрудник НААН Михаил Апостол отметил, что в Украине фиксируют похолодания до -3.. -5 градусов, но не по всей территории страны. Однако даже такие температуры не являются катастрофой для урожая, особенно для таких овощей, как свекла, морковь, томаты.

Конечно, если есть рассада, уже высажены помидоры, то, возможно, что-то будет. Имея ту информацию, которая есть на сегодняшний день, никакой катастрофы относительно погодных условий и будущего урожая, овощей, ягод, фруктов, пока нет и, думаю, уже и не будет. Хотя на следующую неделю еще передают похолодание, но не минус сказал он.

Если же температура воздуха будет на уровне +3 градусов, в таком случае нет абсолютно никакой угрозы. В западных областях, в частности в Тернопольской области, ситуация разная: где-то уже началось активное цветение, а в других районах садовые и огородные культуры пока словно "выжидают", подождать ли более теплой погоды для уже полноценного роста.

По мнению Балабух, в будущем резких похолоданий может стать меньше, но чаще будут фиксировать резкие перепады температур (более 10 ºС в сутки) особенно в Полесье, а также в западных и центральных регионах. Это в свою очередь, может навредить растениям. Из-за перепадов температур раньше заканчивается период роста, повреждаются цветы и плоды, а это в итоге влияет на урожай.

В то же время, начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко считает, что если семена овощных культур еще в земле и не взошли, то ничего страшного не произойдет. А вот если растения уже появились, тогда от холода они могут пострадать или даже погибнуть.

Потери плодовых: что уже известно

По словам Адаменко, заморозки еще не закончились и будут продолжаться, но уже можно говорить о потере части урожая ранних косточковых — абрикоса, персика, алычи, возможно ягодных и винограда.

То есть, речь идет о растениях, которые уже зацвели. Именно в период цветения культуры особенно уязвимы к холодам, потому даже кратковременные заморозки могут повредить будущие плоды.

Размер потерь зависит от климатических особенностей территории, на которой зафиксировано явление, конфигурации сада, поля, вида и сорта культуры и самое главное — стадии развития культуры, определяющей ее уязвимость, оценить ущерб можно по окончании заморозков. подытожила она.

Как отметил глава Ассоциации "Укрсадпром" Тарас Минко, в связи с промерзанием деревьев может быть дефицит и повышение цены на отдельные ягоды и фрукты.

Тарас Минко

Риски сохраняются до середины мая

Татьяна Адаменко подчеркнула, что до середины мая в Украине длится заморозкоопасный период. Это значит, что даже в конце апреля и начале мая похолодания являются весьма нормальным явлением.

Вероятность заморозков в ранние весны по статистике метеорологических наблюдений составляет 50%, а весна этого года началась рано за счет очень теплого марта отметила собеседница.

