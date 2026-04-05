"Я тебя люблю, прости": Уайлдер удивил всех в бою с Чисорой (видео)
Американский боксер извинился за удар перед соперником
Уникальная ситуация произошла на вечере бокса Дерек Чисора (36-14, 23 КО) — Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО). "Бронзовый бомбардировщик" в какой-то момент расчувствовался прямо во время поединка.
Что нужно знать
- Чисора и Уайлдер провели 12-раундовый поединок
- Деонтей извинился перед своим ударом
- Дерек оказался в нокдауне
В сети обратили внимание на 8-й раунд в поединке супертяжей. Уайлдер перед тем, как отправить Чисору в нокдаун извинился перед ним и сказал, что любит его, сообщает "Телеграф".
Прости... Я тебя люблю.
Момент попал в прямую трансляцию боя. К слову, искусственный интеллект Grok подтверждает, что Уайлдер сказал именно это.
Данные слова Деонтея являются отсылкой на Шона Майклза и его поединке против Рика Флера на "Реслмании 24" – один из самых культовых моментов в истории реслинга.
Бой Чисора — Уайлдер завершился победой американца решением судей. На сайте "Телеграф" доступны лучшие моменты поединка.
Отметим, на данный момент поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года.
Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена, который в качестве гостя посетил вечер бокса Чисора — Уайлдер. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.