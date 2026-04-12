Фьюри - Махмудов: видео боя

"Цыганский король" преподал урок бокса россиянину

В субботу, 11 апреля, на вечере большого бокса Лондоне (Великобритания) британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) победил россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO). Поединок продлился 12 раундов.

Что нужно знать

Фьюри вернулся на ринг после двух поражений от Усика

"Цыганский король" побил "Льва"

Арсланбек больше боролся, а не боксировал

"Цыганский король" разгромил "Льва". По итогам 12-и раундов все судьи отдали победу британцу — 120-108, 120-108, 119-109, сообщает "Телеграф".

Арсланбек все силы отдал на то, чтобы нокаутировать именитого соперника в первых двух раундах. Затем россиянин больше боролся, а не боксировал. Бой запомнился огромным количеством клинчей. Тайсон в клинче чувствует себя как рыба в воде, а потому данная тактика Махмудова была обречена на неудачу.

Видео боя Фьюри — Махмудов

Отметим, на данный момент чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Чемпионы проведут бои в мае 2026 года, причем украинец выбрал для себя очень необычного соперника.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.