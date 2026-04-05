Украинский боксер нанес запрещенный удар в чемпионском бою: соперника вынесли с ринга на носилках (видео)

Боец допустил нелепую ошибку в "выигранном" бою

Украинский боксер, чемпион WBO Global в первом полусреднем весе (до 63,503 кг) Арам Фаниян (26-3, 6 КО) потерял свой титул в бою против аргентинца Игнасио Ирибаррене (16-0-1, 5 КО). Поединок завершился громким скандалом.

Что нужно знать

Фаниян ударил соперника по затылку

Рефери отдал победу аргентинцу

Украинец побеждал на карточках судей

Бой, проходивший в Броварах (Киевская область, Украина), был остановлен в 10-м раунде. Об этом сообщает "Телеграф".

Фаниян в клинче нанес сопернику удар по затылку, после чего аргентинец упал. Рефери остановил бой и присудил украинцу поражение дисквалификацией. К слову, Ирибаррене унесли с ринга на носилках.

Украинская публика освистала судейское решение, а в сети разгорелись споры из-за данной ситуации. Многие считают, что аргентинец симулировал, ведь на момент остановки боя Арам вчистую побеждал. Судейский счет был 82-88, 83-87 и 82-88 в пользу украинца.

Таким образом, 29-летний Фаниян потерял второстепенный чемпионский пояс и потерпел свое третье поражение в карьере. 29-летний Ирибаррене остался непобежденным.

