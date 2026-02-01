Гвоздик - Калайджич: онлайн-трансляция вечера бокса
Сразу два топ-боксера из Украины выступят в Лас-Вегасе
В ночь, на понедельник, 2 февраля, на арене Meta Apex в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдет грандиозное шоу профессионального бокса Zuffa Boxing 02. В основном карде выступят известные украинские боксеры: Александр Гвоздик (21–2, 17 KO) и Сергей Богачук (26–3, 24 KO).
Что нужно знать
- В США пройдет вечер бокса Zuffa Boxing 02
- Гвоздик проведет бой с сербским американцем Калайджичем
- Богачук встретится с россиянином Бутаевым
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса в Лас-Вегасе. Начало трансляции в 04:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция вечера бокса Гвоздик — Калайджич (обновялется)
Что на кону боев Гвоздика и Богачука
Украинцы вышли на бои новой промоутерской компании Zuffa Boxing. Примечательно, что промоушн не признает титулы классических организаций (WBA, WBC и др.), фокусируясь только на собственном поясе Zuffa и рейтингах журнала The Ring. Гвоздик и Богачук проведут рейтинговые бои.
Где смотреть вечер бокса Zuffa Boxing 02
Setanta Sports и медиа-платформа setantasports.com покажут в Украине мейн-кард шоу, включая бои Гвоздика и Богачука. Основной кард начнется в 04:00 по киевскому времени поединком Гвоздик — Калайджич. Затем на ринг выйдет Богачук, а завершится вечер бокса поединком Валенсуэла — Торрес. Добавим, что бесплатная трансляция шоу не планируется. Стоимость просмотра вечера бокса и других спортивных событий на setantasports.com составляет 109 грн/месяц.
Прогноз на бои Гвоздика и Богачука на шоу Zuffa Boxing 02
И Богачук, и Гвоздик являются однозначными фаворитами в своих поединках, правда, у Сергея уровень оппозиции немного выше.
Кард шоу Zuffa Boxing 02
- Хосе Валенсуэла (14–3, 9 KO) – Диего Торрес (22–1, 19 KO)
- Александр Гвоздик (21–2, 17 KO) – Радивое Калайджич (29–3, 21 KO)
- Сергей Богачук (26–3, 24 KO) – Раджаб Бутаев (16–1, 12 KO)
- Джалил Хэкетт (11–1, 9 KO) – Роберто Крус (11–1, 7 КО)
- Джастин Вилория (11–0, 8 KO) – Оскар Алан Перес (14–0–2, 7 КО)
- Джамар Талли (5–0, 4 КО) – Девонте Уильямс (13–3, 6 КО)
- Дамони Като-Кейн (8–1–2, 7 КО) – Кристиан Перес (7–0, 7 КО)
- Дамейжн Ванхаутер (10–0, 7 КО) – Франсиско Хулиан Гомес (7–3, 2 КО)
Последние бои
Гвоздик в своем последнем поединке нокаутировал американца Энтони Холлоуэя.
Богачук, в свою очередь, проиграл Брендону Адамсу.
Напомним, на сайте "Телеграф" будет досупна прямая видеотрансляция поединков раннего андеркарда шоу Zuffa Boxing 02. Начало эфира в 01:00 по киевскому времени.