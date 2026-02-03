Украинский вратарь Трубин носит дорогие часы из необычного золота: как они выглядят
Голкипер засветил необычный аксессуар
Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин предпочитает носить "классическую классику". Кипер, похоже, коллекционирует Rolex.
Блогер cats_and_watches в Threads рассказал, что обнаружил в открытых источниках снимки спортсмена с несколькими часами Rolex. Венцом коллекции футболиста являются часы Rolex Day-Date 40 мм из розового золота.
Известный украинский вратарь, недавно забивший легендарный гол в ворота "Реала", имеет довольно симпатичную коллекцию Rolex.
Главный, конечно, – Rolex Day-Date 40 мм из розового золота за €50.200 (официальная цена). Также Анатолий носит более повседневный вариант – Rolex Datejust 41 на браслете Jubilee за €11.550. По-моему, выглядит очень красиво и изысканно.
Часы Rolex Day-Date 40 мм из розового золота официально продаются за €50.200 (около 2,5 млн грн).
Также в коллекции Трубина есть Rolex Datejust 41 на браслете Jubilee стоимостью €11.550 (около 600 тысяч грн).
Справка: Розовое золото — это благородный ювелирный сплав, состоящий из чистого золота, меди и небольшого количества серебра.
Напомним, Трубин в январе 2026 года стал героем дня в Лиге чемпионов. Вратарь в компенсированное время забил гол в ворота "Реала" (4:2). Это взятие ворот вывело португальский клуб в плей-офф ЛЧ.
Гол Трубина превратил его в звезду сети. Кипер стал футбольным мемом. К слову, Анатолий отправил послание жене, празднуя гол.