Украинский вратарь Трубин носит дорогие часы из необычного золота: как они выглядят

Голкипер засветил необычный аксессуар

Вратарь "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин предпочитает носить "классическую классику". Кипер, похоже, коллекционирует Rolex.

Кипер сборной Украины предпочитает Rolex

В коллекции вратаря есть необычные часы

Трубин недавно прославился на весь мир, забив гол в ворота "Реала"

Блогер cats_and_watches в Threads рассказал, что обнаружил в открытых источниках снимки спортсмена с несколькими часами Rolex. Венцом коллекции футболиста являются часы Rolex Day-Date 40 мм из розового золота.

Известный украинский вратарь, недавно забивший легендарный гол в ворота "Реала", имеет довольно симпатичную коллекцию Rolex. Главный, конечно, – Rolex Day-Date 40 мм из розового золота за €50.200 (официальная цена). Также Анатолий носит более повседневный вариант – Rolex Datejust 41 на браслете Jubilee за €11.550. По-моему, выглядит очень красиво и изысканно. Cats_and_watches

Часы Rolex Day-Date 40 мм из розового золота официально продаются за €50.200 (около 2,5 млн грн).

Анатолий Трубин с часами Rolex Day-Date 40 мм/Фото: threads.com/@cats_and_watches

Также в коллекции Трубина есть Rolex Datejust 41 на браслете Jubilee стоимостью €11.550 (около 600 тысяч грн).

Анатолий Трубин с часами Rolex Datejust 41 на браслете Jubileethreads.com/@cats_and_watches

Справка: Розовое золото — это благородный ювелирный сплав, состоящий из чистого золота, меди и небольшого количества серебра.

Напомним, Трубин в январе 2026 года стал героем дня в Лиге чемпионов. Вратарь в компенсированное время забил гол в ворота "Реала" (4:2). Это взятие ворот вывело португальский клуб в плей-офф ЛЧ.

Гол Трубина превратил его в звезду сети. Кипер стал футбольным мемом. К слову, Анатолий отправил послание жене, празднуя гол.