Ломаченко выехал из Украины и рассказал, почему покончил с боксом (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинский боксер посетил конвенцию WBO
Двукратный олимпийский чемпион по боксу и бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объяснил свой уход из профессионального бокса. Украинец официально завершил карьеру боксера летом 2025 года.
Что нужно знать
- Ломаченко находится в Колумбии
- WBO в Боготе проводит конвенцию на честь украинца
- Василий заявил, что завершил карьеру из-за отсутствия мотивации
Ломаченко выехал их Украины и сейчас находится в Боготе (Колумбия), где проходит 38-я конвенция WBO (Всемирная боксерская организация). Об этом сообщает "Телеграф".
Василий является главным героем мероприятия, которое проходит под названием "Наследие Ломы". Украинец владел тремя поясами Организации (полулегкий, 2-й полулегкий и легкий дивизион). WBO даже провела выставку на честь Ломаченко.
Василий на конвенции WBO впервые рассказал, почему бросил профессиональный бокс. Ранее ходили слухи, что украинец завершил карьеру из-за травмы спины, однако Ломаченко опроверг это.
Я просто потерял мотивацию. Моя цель была — стать абсолютным чемпионом. После поражения Хейни я понял, что это был мой последний шанс. Потом я взял еще один пояс — и понял, что все.
Причина не в травмах. Только мотивация.
Ранее "Телеграф" рассказывал о зашкварах Ломаченко. Василий неоднократно попадал в скандалы.