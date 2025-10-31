Ломаченко выехал из Украины и рассказал, почему покончил с боксом (видео)

Украинский боксер посетил конвенцию WBO

Двукратный олимпийский чемпион по боксу и бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко объяснил свой уход из профессионального бокса. Украинец официально завершил карьеру боксера летом 2025 года.

Что нужно знать

Ломаченко находится в Колумбии

WBO в Боготе проводит конвенцию на честь украинца

Василий заявил, что завершил карьеру из-за отсутствия мотивации

Ломаченко выехал их Украины и сейчас находится в Боготе (Колумбия), где проходит 38-я конвенция WBO (Всемирная боксерская организация). Об этом сообщает "Телеграф".

Василий является главным героем мероприятия, которое проходит под названием "Наследие Ломы". Украинец владел тремя поясами Организации (полулегкий, 2-й полулегкий и легкий дивизион). WBO даже провела выставку на честь Ломаченко.

Василий на конвенции WBO впервые рассказал, почему бросил профессиональный бокс. Ранее ходили слухи, что украинец завершил карьеру из-за травмы спины, однако Ломаченко опроверг это.

Я просто потерял мотивацию. Моя цель была — стать абсолютным чемпионом. После поражения Хейни я понял, что это был мой последний шанс. Потом я взял еще один пояс — и понял, что все. Причина не в травмах. Только мотивация. Василий Ломаченко

Ломаченко был одним из ярчайших боксеров своего поколения

