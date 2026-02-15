Банка грибов за 2999 гривен в магазине озадачила TikTok: где это продают и почему так дорого

Белый гриб считается элитным в своем классе

Одной из самых любимых закусок украинцев являются маринованные белые грибы. Однако цены на этот продукт могут даже кого-то шокировать.

В сети TikTok обнародовано видео, вызывавшее дискуссии среди пользователей. На нем показана пятилитровая банка маринованных белых грибов по цене 2999 гривен.

Что нужно знать:

В сети показали, за сколько продают пятилитровую банку белых грибов в одном из магазинов

Стоимость грибов составляет 2999 гривен

Эта цена спровоцировала споры среди пользователей соцсети

На кадрах видна полка маркета и банка объемом 5 литров, наполненная белыми грибами. Ее цена — 2 999 гривен.

"Грибы белые Карпатские", — отмечено на ценнике.

Как отреагировали в соцсети

Цена на этот продукт выложила бурное обсуждение. Пользователи разделились на два лагеря: тех, кто считает цену слишком высокой и тех, кто имеет противоположное мнение.

"Дешевле поехать в Карпаты и самим их собрать";

"То значит у меня в погребе 50к стоит";

"Такие деньги за банку грибов???? Вы что там все свалились? Те грибы с Марса? Так ли уж важны в рационе????";

"Цена грибов летом 300 грн, то почему удивляться что зимой маринованные в банке еще наценки. Думаю норм цена была где-то 2 к — 2.2 к";

"Да вы чего…ну вы чего";

"За такие деньги лучше самому собрать", — отмечают пользователи.

Некоторые из пользователей считают цену слишком высокой

В то же время, некоторые придерживаются другого мнения. Пользователи подсчитали, что цена банки грибов в 0,5 литра будет стоить 299 гривен, что приемлемо для такого продукта.

"Ну это не дорого. Кто пишет обратное. Пойдите попробуйте собрать таких маленьких грибов, чтобы они были без червей, закройте, а потом продавайте по 8 грн";

"5л — 2999 грн, 0.5л — 299 грн дорого?"

"Кто не собирал не поймет, то еще и из Закарпатья";

"Пенсионерам именно то";

"За 3 к 5 л белых грибов, где это продается, поеду куплю 10 штук, чтобы в Карпатах не переплачивать";

"Что-то мало стоят)))). Были бы тысяч так 15, сразу бы купил", — пишут пользователи.

Некоторые пользователи не считают такую ​​цену слишком высокой

Магазин экопродуктов

Стоит отметить, что товар представлен в магазине натуральных продуктов "Зеленая Лавка". Он специализируется на продаже натуральных продуктов без сахара, глютена и искусственных добавок.

Грибы белые карпатские

Также добавим, что учитывая цены на белые грибы в Украине, стоимость банки грибов не выглядит слишком заоблачной. В среднем их продают по 250 грн за 0,5 л, что делает цену в 3 тысячи гривен за 5 литров грибов объективной.

Средняя цена на белые грибы в Украине. Фото Скриншот

