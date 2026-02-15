Банка грибов за 2999 гривен в магазине озадачила TikTok: где это продают и почему так дорого
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Белый гриб считается элитным в своем классе
Одной из самых любимых закусок украинцев являются маринованные белые грибы. Однако цены на этот продукт могут даже кого-то шокировать.
В сети TikTok обнародовано видео, вызывавшее дискуссии среди пользователей. На нем показана пятилитровая банка маринованных белых грибов по цене 2999 гривен.
Что нужно знать:
- В сети показали, за сколько продают пятилитровую банку белых грибов в одном из магазинов
- Стоимость грибов составляет 2999 гривен
- Эта цена спровоцировала споры среди пользователей соцсети
На кадрах видна полка маркета и банка объемом 5 литров, наполненная белыми грибами. Ее цена — 2 999 гривен.
"Грибы белые Карпатские", — отмечено на ценнике.
@new.england.parkl #гриби #новаанглия #паркленд #зеленалавка ♬ original sound - RonniesFamilyShow
Как отреагировали в соцсети
Цена на этот продукт выложила бурное обсуждение. Пользователи разделились на два лагеря: тех, кто считает цену слишком высокой и тех, кто имеет противоположное мнение.
"Дешевле поехать в Карпаты и самим их собрать";
"То значит у меня в погребе 50к стоит";
"Такие деньги за банку грибов???? Вы что там все свалились? Те грибы с Марса? Так ли уж важны в рационе????";
"Цена грибов летом 300 грн, то почему удивляться что зимой маринованные в банке еще наценки. Думаю норм цена была где-то 2 к — 2.2 к";
"Да вы чего…ну вы чего";
"За такие деньги лучше самому собрать", — отмечают пользователи.
В то же время, некоторые придерживаются другого мнения. Пользователи подсчитали, что цена банки грибов в 0,5 литра будет стоить 299 гривен, что приемлемо для такого продукта.
"Ну это не дорого. Кто пишет обратное. Пойдите попробуйте собрать таких маленьких грибов, чтобы они были без червей, закройте, а потом продавайте по 8 грн";
"5л — 2999 грн, 0.5л — 299 грн дорого?"
"Кто не собирал не поймет, то еще и из Закарпатья";
"Пенсионерам именно то";
"За 3 к 5 л белых грибов, где это продается, поеду куплю 10 штук, чтобы в Карпатах не переплачивать";
"Что-то мало стоят)))). Были бы тысяч так 15, сразу бы купил", — пишут пользователи.
Магазин экопродуктов
Стоит отметить, что товар представлен в магазине натуральных продуктов "Зеленая Лавка". Он специализируется на продаже натуральных продуктов без сахара, глютена и искусственных добавок.
Также добавим, что учитывая цены на белые грибы в Украине, стоимость банки грибов не выглядит слишком заоблачной. В среднем их продают по 250 грн за 0,5 л, что делает цену в 3 тысячи гривен за 5 литров грибов объективной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что у "Сільпо" мегазнижки на популярные продукты и товары. Под акцию попало много необходимых вещей.