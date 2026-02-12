Не смогли уплатить залог: кого ВАКС отправил под стражу из-за "туалетных схем"

Участники схемы нанесли масштабный ущерб бюджету города Киева

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения двум подозреваемым по делу о коррупционной схеме по незаконному завладению столичной землей, разоблаченной в рамках операции "Чистый город" (так называемые "туалетные схемы"). Они не внесли определенные судом залоги и были взяты под стражу.

Фигурантами являются бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации и его сообщник. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Что нужно знать:

"Следователь судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и изменил меру пресечения двум подозреваемым по делу о преступной организации, действовавшей во главе с бывшим депутатом Киевского городского совета, целью которой было завладение столичной землей и взятие под полный контроль процедуры принятия местными властями решений о предоставлении прав на землю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о бывшем заместителе председателя Киевской городской государственной администрации и его сообщнике. Учитывая, что подозреваемые не внесли определенные судом залоги, а именно 24,9 млн грн и 15 млн грн, соответственно, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

"Суд согласился с доводами прокурора и изменил меры пресечения, применив к бывшему должностному лицу Киевского горсовета меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 20 млн грн, а его сообщнику — содержание под стражей и 10 млн грн залога", — указано в сообщении.

Кто именно фигурирует в сообщении

В сообщении САП не указаны фамилии фигурантов. Однако по данным BihusInfo, сообщается об эксзаместителе главы Киевской городской государственной администрации Александре Спасибко и его сообщнике Романе Блюмине. Также следует отметить, что в пересмотренном решении ВАКС снизил сумму залога на 5 миллионов гривен каждому из фигурантов.

Что известно о фигурантах

Как сообщал "Телеграф", Александр Спасибко получил подозрение в рамках расследования только в конце декабря 2025 года. По данным НАБУ, они действовали по т.н. "туалетной схеме", когда на земле строится нечто похожее на здание и под этот объект отводится соответствующий земельный участок. Спасибо вместе с помощниками (по информации СМИ, один из них, также получивший подозрение, Роман Блюмин) оформлял на разных людей несуществующие здания, которые якобы были построены в начале 90-х. Затем эту недвижимость покупали подконтрольные бывшему должностному лицу ООО и подавали в Киевский горсовет заявки на получение земли для обслуживания имущества.

Чтобы "застолбить" некоторые свободные участки, Спасибко вместе с другими участниками организации даже застроили их, а на самом деле устанавливали различные примитивные сооружения, производили техпаспорта и регистрировали право собственности. Интерес контролирующих органов и правоохранителей к такому самоуправству Спасибко "гасил" выплатами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о коррупции, скандальных застройках и сомнительных схемах в Киеве за 2025 год.