Стала бездомной: в Таиланде заметили девушку, похожую на известную украинскую спортсменку и модель (фото, видео)

Бывшая спортсменка якобы не узнает саму себя

Бывшая участница шоу "Дом-2", цирковая артистка и блоггер Юлия Реутова сейчас якобы оказалась бездомной в Таиланде. 32-летняя бывшая художественная гимнастка могла потерять память после травмы головы и теперь бродит по улицам Паттайи, не узнавая даже себя.

Что следует знать

Экс-звезда "Дома-2" и мастер спорта Украины Юлия Реутова стала бездомной в Таиланде после вероятной травмы головы и потери памяти

Она якобы бродит по улицам в теплой одежде во время жары, виглядит плохо и не узнает себя

Знакомые бывшей цирковой артистки пытаются найти ее родственников для оказания срочной помощи

Очевидцы сняли видео, на котором Реутова якобы бродит по улицам в неопрятном виде. На видеородике девушка одета в теплой куртке, несмотря на жару, и выбрасывает свои вещи в мусорку.

Можно заметить, что она запустила себя — не ухаживает за внешностью и гигиеной, в частности, не подстригает ногти. На видео показали кадр ее ног. Об этом пишут росСМИ.

Юлия Реутова — украинка, которая стала известна благодаря участию в телевизионных проектах. В прошлом она мастер спорта Украины по художественной гимнастике. После завершения спортивной карьеры девушка работала цирковой артисткой и гастролировала за границей.

Юлия Реутова. Фото: Инстаграмм

В 2010-х годах приняла участие в телешоу "Минута славы" и "Дом-2", после чего получила широкую популярность. Также известно, что она работала в московском стрип-клубе Golden Girls, где являлась одной из ведущих танцовщиц.

Юлия Реутова. Фото: Инстаграмм

По данным сайта по поиску работы Work.ua, еще в 2017 году Юлия размещала резюме в Киеве, ища работу. Девушка искала работу модели. В 2021 году сообщалось, что Юлия работала и жила в США.

Пока знакомые пытаются помочь Юлии и установить контакт с ее родственниками. Информации об официальной медицинской диагностике или вмешательстве местных служб пока нет.

