Стала бездомной: в Таиланде заметили девушку, похожую на известную украинскую спортсменку и модель (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бывшая спортсменка якобы не узнает саму себя
Бывшая участница шоу "Дом-2", цирковая артистка и блоггер Юлия Реутова сейчас якобы оказалась бездомной в Таиланде. 32-летняя бывшая художественная гимнастка могла потерять память после травмы головы и теперь бродит по улицам Паттайи, не узнавая даже себя.
Что следует знать
- Экс-звезда "Дома-2" и мастер спорта Украины Юлия Реутова стала бездомной в Таиланде после вероятной травмы головы и потери памяти
- Она якобы бродит по улицам в теплой одежде во время жары, виглядит плохо и не узнает себя
- Знакомые бывшей цирковой артистки пытаются найти ее родственников для оказания срочной помощи
Очевидцы сняли видео, на котором Реутова якобы бродит по улицам в неопрятном виде. На видеородике девушка одета в теплой куртке, несмотря на жару, и выбрасывает свои вещи в мусорку.
Можно заметить, что она запустила себя — не ухаживает за внешностью и гигиеной, в частности, не подстригает ногти. На видео показали кадр ее ног. Об этом пишут росСМИ.
Юлия Реутова — украинка, которая стала известна благодаря участию в телевизионных проектах. В прошлом она мастер спорта Украины по художественной гимнастике. После завершения спортивной карьеры девушка работала цирковой артисткой и гастролировала за границей.
В 2010-х годах приняла участие в телешоу "Минута славы" и "Дом-2", после чего получила широкую популярность. Также известно, что она работала в московском стрип-клубе Golden Girls, где являлась одной из ведущих танцовщиц.
По данным сайта по поиску работы Work.ua, еще в 2017 году Юлия размещала резюме в Киеве, ища работу. Девушка искала работу модели. В 2021 году сообщалось, что Юлия работала и жила в США.
Пока знакомые пытаются помочь Юлии и установить контакт с ее родственниками. Информации об официальной медицинской диагностике или вмешательстве местных служб пока нет.
Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчезла Кульбаба из М1 и как она выглядит. Узнайте, где сейчас Валерия Крук.