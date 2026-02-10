Укр

Где дешевле купить мясо - в "АТБ" или "Сильпо": разница в цене серьезная

Денис Подставной
Цены на мясо в Украине
Цены на мясо в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Политика продаж в магазинах может влиять на ценообразование

Цены на мясо в украинских супермаркетах могут существенно отличаться. На это могут влиять несколько факторов.

"Телеграф" сравнил цены на мясо в "Сильпо" и "АТБ". Для анализа мы взяли два одинаковых продукта в двух крупных сетях:

  • Cвиной фарш;
  • Свиное мясо для поджарки.

При сравнении сразу всплыло ключевое отличие политики двух сетей — мясо в "АТБ" продается уже запакованным с фиксированными граммовками, что с самого начала может влиять на ценники, в то время как в "Сильпо" эту продукцию можно приобрести и на развес.

Цены:

Фарш свиной "Своя Линия"262 гривны за килограмм — Фарш свиной из "Сильпо"195 гривен за килограмм.

Цена на фарш в АТБ
Цена на фарш в Сильпо
Цена на фарш в Сильпо

Мясо для поджарки свиное "Своя Линия" — 310 гривен за килограмм — Мясо для поджарки из "Сильпо" — 219 гривен.

Цена на поджарку в АТБ
Цена на поджарку в Сильпо
Цена на поджарку в Сильпо

Разница:

Несмотря на то что "АТБ" позиционируется, как дискаунтер, в случае с мясом в "Сильпо" закупка этого продукта обойдется дешевле на 35-40%.

