Ни в коем случае не ленитесь 9 февраля: строгие запреты в этот день

В этот понедельник, 9 февраля, православные христиане и греко-католики чтят память великомученика Теодора Стратилата. До перехода на новоюлианский церковный календарь это событие отмечалось 22 февраля.

Святой мученик Никифор жил в Антиохии Сирийской – большом городе Римской империи. У него была очень тесная дружба с пресвитером, по имени Саприкий – их даже называли братьями. Но однажды между ними возник конфликт, причина которого неизвестна. Никифор осознал свою вину и многократно пытался примириться, но Сапрыкий отказывался принять прошение о прощении.

Позже императоры Валериан и Галлиен приступили к преследованию христиан, и Сапрыкия схватили и привели на суд. Несмотря на то, что пресвитер сначала стоял за веру, под давлением палачей он отрекся от Христа. Никифор же, увидев это, сам предложил заменить друга и принять мученическую смерть. Его обезглавили на месте.

Традиции и приметы 9 февраля

Православные верующие в этот день традиционно посещают богослужения, где вспоминают и молитвенно почитают Никифора как отдавшего жизнь за веру и любовь к Богу.

запотели окна 9 февраля — предвестник потепления;

облака плывут поту ветра – ждите снегопад или метель;

резкое потепление 9 февраля после мороза – февраль будет мягким.

Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Что нельзя делать 9 февраля

начинать новые дела или строить дальние планы – этот день следует посвятить размышлениям;

лениться — тот, кто отказывается работать или вести хозяйство 9 февраля, не будет удачлив целый год;

выносить мусор после заката солнца — так можно "вынести" благополучие из дома.

