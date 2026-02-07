Зима изменит настроение: когда Полтавщина переживет быстрое потепление после -15

В регионе ожидаются температурные контрасты

В Кременчуге в ближайшие дни ожидаются ощутимые температурные колебания, которые принесут жителям города настоящие погодные контрасты. После периода сильных морозов в регионе постепенно начнет теплеть.

В начале недели температура опустится до -15, однако уже через неделю достигнет +8 градусов. Прогноз погоды дали в "Погода.Мета".

Синоптики прогнозируют резкое изменение погоды в Кременчуге

Начало недели принесет в Кременчуг настоящие зимние морозы. В понедельник, 9 февраля, температура воздуха будет колебаться от -13 ° C ночью до -8 ° C днем. Погода будет преимущественно облачной с прояснениями.

Наиболее резкое похолодание ожидается во вторник, 10 февраля. Ночью колонки термометров могут опуститься до -15 °C. Днем температура поднимется до -6 °C. Будет солнечно.

Погода в Кременчуге. Фото: Погода.

В среду, 11 февраля, сильные морозы начнут постепенно отступать. Ночная температура прогнозируется на уровне около -11 °C, а днем воздух прогреется до -3 °C. Небо будет преимущественно облачным.

Уже в четверг, 12 февраля, в городе произойдет существенный температурный скачок. Ночью температура опустится до -7 °C, а днем приблизится к 0 °C. Облачная погода сохранится. Потепление продолжится и в пятницу, 13 февраля, когда днем температура поднимется до +1 °C, хотя ночью еще будет держаться мороз до -3 °C.

На выходных температурные изменения станут еще более заметными. В субботу, 14 февраля, синоптики прогнозируют до +3 °C днем и около -1 °C ночью. В воскресенье, 15 февраля, потепление усилится — температура поднимется до +5 °C днем и будет держаться выше нуля даже в ночные часы.

В начале следующей недели потепление достигнет своего пика. В понедельник, 16 февраля, синоптики прогнозируют до +8 °C днем и около +5 °C ночью.

