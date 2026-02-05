Единственный такой объект в России. Что нужно знать об атаке на полигон "Капустин Яр" (карта и видео запуска "Фламинго")

Именно с этого объекта Россия запускает межконтинентальные и баллистические ракеты

Генштаб ВСУ отчитался о поражении полигона "Капустин Яр" в России. Именно с этого полигона Россия запускает ракеты "Орешник/Кедр".

Известно, что удар был не один — в январе использовали различные средства дальнего радиуса действия. Все украинского производства, среди них и ракета FP-5 "Фламинго". Целью был комплекс ангаров, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности.

"Вот видео пусков ракет FP-5 "Фламинго", часть из которых пошла по Капустиному Яру", — сообщил главный конструктор FirePoint Денис Штиллерман.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что нанесенные удары по полигону "Капустин Яр" — удары по стратегическому объекту наивысшей важности.

Фактически это единственный полигон в России, обеспечивающий высокий уровень испытаний новых ракет и ракетных технологий, а также его боевое применение для запуска МБР. Конечно, есть и другие, но они не обеспечивают такой широкой функциональности, как "Капустин Яр" Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Коваленко также обратил внимание, что "Фламинго" смогла прорвать эшелонированную систему противовоздушной обороны РФ и превратить полигон в зону с повышенным риском.

Что известно о Капустин Яр

Ракетный полигон находится в Астраханской области, частично входит на территорию Казахстана. С 1946 там тестируют ракеты. Именно с этого полигона можно запускать спутники на орбиту.

Правда, в 2019 году были уведомления о ликвидации возможностей космических пусков. Также на территории полигона провели более десяти ядерных испытаний на разных высотах. Полигон используется для испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР), крылатых ракет и противоспутникового оружия. Отметим, удар по "Капустиному Яру" в 2026 году не первый — украинские дальнобойные дроны поражали его еще в 2024 году.

"Капустин Яр" в 2024

Что известно о ракете "Фламинго"

Ракету "Фламинго" совместной разработки Fire Point/Milanion Group представили в феврале 2025 года. Это крылатая ракета большой дальности. Считается, что ее боевая часть весит более тонны. Заявленная дальность полета 3000 км и максимальная скорость – 950 км/час.

Ракета "Фламинго" основные характеристики

Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно "Фламинго" использовалась для удара по предприятию в Белгороде, РФ. Завод обслуживал русский военно-промышленный комплекс.