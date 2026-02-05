Единственный такой объект в России. Что нужно знать об атаке на полигон "Капустин Яр" (карта и видео запуска "Фламинго")
Именно с этого объекта Россия запускает межконтинентальные и баллистические ракеты
Генштаб ВСУ отчитался о поражении полигона "Капустин Яр" в России. Именно с этого полигона Россия запускает ракеты "Орешник/Кедр".
Известно, что удар был не один — в январе использовали различные средства дальнего радиуса действия. Все украинского производства, среди них и ракета FP-5 "Фламинго". Целью был комплекс ангаров, где проходит предстартовая подготовка межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности.
"Вот видео пусков ракет FP-5 "Фламинго", часть из которых пошла по Капустиному Яру", — сообщил главный конструктор FirePoint Денис Штиллерман.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что нанесенные удары по полигону "Капустин Яр" — удары по стратегическому объекту наивысшей важности.
Фактически это единственный полигон в России, обеспечивающий высокий уровень испытаний новых ракет и ракетных технологий, а также его боевое применение для запуска МБР. Конечно, есть и другие, но они не обеспечивают такой широкой функциональности, как "Капустин Яр"
Коваленко также обратил внимание, что "Фламинго" смогла прорвать эшелонированную систему противовоздушной обороны РФ и превратить полигон в зону с повышенным риском.
Что известно о Капустин Яр
Ракетный полигон находится в Астраханской области, частично входит на территорию Казахстана. С 1946 там тестируют ракеты. Именно с этого полигона можно запускать спутники на орбиту.
Правда, в 2019 году были уведомления о ликвидации возможностей космических пусков. Также на территории полигона провели более десяти ядерных испытаний на разных высотах. Полигон используется для испытаний межконтинентальных баллистических ракет (МБР), крылатых ракет и противоспутникового оружия. Отметим, удар по "Капустиному Яру" в 2026 году не первый — украинские дальнобойные дроны поражали его еще в 2024 году.
Что известно о ракете "Фламинго"
Ракету "Фламинго" совместной разработки Fire Point/Milanion Group представили в феврале 2025 года. Это крылатая ракета большой дальности. Считается, что ее боевая часть весит более тонны. Заявленная дальность полета 3000 км и максимальная скорость – 950 км/час.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно "Фламинго" использовалась для удара по предприятию в Белгороде, РФ. Завод обслуживал русский военно-промышленный комплекс.