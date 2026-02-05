Схема ввоза авто без пошлины: какая судья приостановила штраф в 16 млн грн

Процесс на некоторое время был остановлен

В рамках схемы ввоза автомобилей без уплаты таможенных платежей, один из крупнейших штрафов составил 16,2 млн грн. Однако взыскание штрафа было приостановлено решением суда.

Что нужно знать:

Судья Алла Гайдук передала материалы дела в Бюро экономической безопасности

Из-за передачи дела в уголовное производство взыскание штрафа временно приостановлено до завершения расследования

Компания "Тракброк" фигурирует не только в этом деле, но и в других уголовных производствах

Речь идёт о нарушении, связанном с компанией "Тракброк". Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Как сообщается, судья Любомльского районного суда Волынской области Алла Гайдук передала материалы дела в Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Волынской области. В связи с этим процесс взыскания штрафа временно остановлен до завершения расследования.

Регистрационные данные показали, что официальной владелицей компании является жительница села Ставище Ривненской области. На нее, в том числе, зарегистрирована компания "Рон Авто", которая работает менее двух лет. Предыдущим владельцем "Тракброк" был 22-летний житель Луцка Илья Гаврось.

Компания "Тракброк", помимо дела о неуплате ввозной пошлины, фигурирует и в ряде других уголовных производств.

Судья Алла Гайдук — что о ней известно

Согласно Указу Президента Украины от 27.06.2013 №352/2013 "О назначении судей" Гайдук Алла Леонтьевна была назначена на должность судьи Любомльского районного суда Волынской области на определенный законом срок.

В ее декларации на портале YouControl, которую Гайдук подала 2025 года, указано, что судье принадлежит квартира, которую она приобрела к ноябре того же года. Кроме того, у нее есть еще две квартиры, купленные в 2001 и 2009 годах, и земельный участок с 2021 года.

В графе транспортных средств указано, что Гайдук принадлежит автомобиль Kia Sportage 2016 года выпуска, который она купила за 671 580 гривен в 2016 году.

Заработная плата в суде за 2024 год составила 213 900 гривен. Еще 47 205 она получила от сдачи имущества в аренду. Доход от отчуждения недвижимого имущества принес еще 2,6 млн.

На банковских счетах судья хранит более 40 тысяч гривен.

В 2019 году судья успешно прошла квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности.

"По результатам квалификационного оценивания судья Любомльского районного суда Волынской области Гайдук А.Л. набрала 721,25 балла, что составляет более 67 процентов от суммы максимально возможных баллов по результатам квалификационной оценки всех критериев. Таким образом, Комиссия пришла к выводу о соответствии судьи Любомльского районного суда Волынской области Гайдук Аллы Леонтьевны занимаемой должности", — говорится в отчете.

