Украину накроет третья волна морозов: в какие дни февраля "прижмет" сильнее всего

Названы регионы, где столбики термометров опустятся ниже

Украину накрывает третья волна сильных морозов этой зимой. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий и понижении температуры на следующей неделе.

Очередное ухудшение погодных условий начнется вечером 5 февраля. По Тернопольской области прогнозируют дождь, на дорогах образуется гололедица, местами ожидается гололед. Температура будет колебаться от -4 до +1 градуса. Об этом "Телеграфу" сообщила синоптик Тернопольского областного гидрометцентра Оксана Озимков.

7 февраля по области пройдут небольшие осадки при температуре от –5 до +2 градусов. На следующий день ночью ожидается небольшой снег, а днем снегопады усилятся. В Тернопольской области температура снизится до -2…-7 градусов.

Когда вернутся морозы

Самыми холодными днями станут 9 и 10 февраля. По области ночью 9 числа мороз усилится до -8...-13 градусов, днем потеплеет до -5...-10. А 10 февраля термометры опустятся до -11-16 ночью и -4-9 градусов днем.

Погода в Украине 9 февраля

"Ужесточение морозов 9 февраля произойдет из-за антициклона", — сообщила Оксана Озимков.

Погода в Украине 10 февраля

По данным Укргидрометцентра, 10 февраля температура воздуха достигнет -22. Самые низкие температуры будут на севере и в центре страны.

Синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер будет юго-восточный, затем сменится северным и восточным, скоростью от 3 до 14 метров в секунду.

Напомним, "Телеграф" писал, что на Украину идет аномальная стужа. Такого не было 70 лет.