Не для красоты. Почему некоторые семена продают в оболочке, и что с ними делать?

Инкрустированные семена или обычные — какие лучше и в чем разница

Начинается новый сезон, и в преддверии весны многие огородники спешат купить семена. Опытные люди, конечно, знают разницу между семенами в оболочке и без нее, но начинающие часто задаются вопросом, что же такое инкрустированные или дражированные семена.

Создание искусственной оболочки у семян имеет 3 цели:

удобство в работе (слишком мелкие семена увеличивают вес и объемы, их легче и экономнее сеять);

обеззараживание и защита от болезней и вредителей;

стимуляция прорастания, включая избавление семян от эфирных масел, задерживающих всхожесть.

В "глазурь" для семян добавляют фунгициды, протравители, удобрения и стимуляторы, чтобы первый росток получил все самое необходимое сразу, в самый нужный момент.

Инкрустированные семена дают более равномерные всходы, растения получаются более крепкими и здоровыми. И это самое главное отличие от обычных необработанных семян.

Дражированные семена отличаются от инкрустированных более толстой оболочкой. А еще они могут быть самого разного цвета.

Как работать с инкрустированными или дражированными семенами?

Все просто: такие семена нужно высевать сразу в хорошо увлажненный грунт. Никаких проращиваний, привычных, например, для болгарского перца, не требуется.

