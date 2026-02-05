Стол-тумба из СССР: почему дизайн оказался "вечным" и кто на самом деле его придумал

Тяжелый, с ДСП и полированным покрытием — советский стол-книжка имеет несоветские корни

Один из ярких символов советской эпохи в квартирах украинцы – раскладной стол-тумба. Его еще называли стол-книжка за характерный способ раскладывания. Но не все знают, что сам стол придумали не в СССР.

Квартиры в СССР настолько маленькими, что нужно было сделать мебель максимально функциональной. Так и родился советский стол-тумба. Внутри него часто размещали полочки, которые закрывались дверцей. Таким образом, могли использовать как тумбу, открывать половину или весь стол. Выполнял он функцию обеденного, письменного и праздничного стола.

Особенностью советского стола были материалы – ДСП с полированным покрытием было очень тяжелым. Даже сейчас функциональность столов-книжек побуждает производителей к созданию новых вариантов, правда, более легких и компактных.

Столы с откидывающимися ножками были популярны еще в Англии 16 века. Позже они были популярны в колониальной Америке. В основном это были круглые или овальные столы с разными ножками. Но в СССР идею трансформировали, а дерево, из которого их делали, заменили древесными плитами.

Британский стол-книжка

