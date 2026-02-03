Польская форма сборной Украины на Олимпиаду вызвала споры в сети (фото)
Не все довольны новой экипировкой национальной команды
Зимние олимпийские игры все ближе, а скандальных историй вокруг Игр становится все больше. Досталось даже сборной Украины, точнее форме Сине-желтых.
Что нужно знать
- Форму олимпийской сборной Украины раскритиковали в Threads
- Экипировку нашим олимпийцам разработала польская компания 4F
- Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года
Соучредитель Don’t Take Fake и бренд-консультант Александр Саттаров раскритиковал форму олимпийской сборной Украины на Игры-2026. Кроме того, он высмеял Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины за место проведения презентации.
Форма Олимпийской Сборной Украины – не топ (о презентации помолчу вообще).
А это уже в огород не дизайна, а менеджмента НОК и того, кто делал эту презентацию коллекции, пардон, в**ату. Могли бы как-то с ЦУМом договориться хотя бы, я хз, но это позорище, манекены одинаковые не нашлись хотя бы?
В Threads разгорелись споры насчет формы Сине-желтых. Пользователи согласились с тем, что можно было сделать гораздо лучше, ведь у Монголии, к примеру, получилось.
Добавим, что НОК презентовал форму национальной команды на Олимпийские игры в Италии еще в октябре 2025 года. Экипировку разработала польская компания 4F.
Напомним, сборная Украины будет представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект дал прогноз на количество медалей, которые завоюют украинцы.