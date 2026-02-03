Польская форма сборной Украины на Олимпиаду вызвала споры в сети (фото)

Не все довольны новой экипировкой национальной команды

Зимние олимпийские игры все ближе, а скандальных историй вокруг Игр становится все больше. Досталось даже сборной Украины, точнее форме Сине-желтых.

Что нужно знать

Форму олимпийской сборной Украины раскритиковали в Threads

Экипировку нашим олимпийцам разработала польская компания 4F

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года

Соучредитель Don’t Take Fake и бренд-консультант Александр Саттаров раскритиковал форму олимпийской сборной Украины на Игры-2026. Кроме того, он высмеял Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины за место проведения презентации.

Форма Олимпийской Сборной Украины – не топ (о презентации помолчу вообще). А это уже в огород не дизайна, а менеджмента НОК и того, кто делал эту презентацию коллекции, пардон, в**ату. Могли бы как-то с ЦУМом договориться хотя бы, я хз, но это позорище, манекены одинаковые не нашлись хотя бы? Александр Саттратов

В Threads разгорелись споры насчет формы Сине-желтых. Пользователи согласились с тем, что можно было сделать гораздо лучше, ведь у Монголии, к примеру, получилось.

Добавим, что НОК презентовал форму национальной команды на Олимпийские игры в Италии еще в октябре 2025 года. Экипировку разработала польская компания 4F.

Олимпийская форма сборной Украины/Фото: НОК Украины

Напомним, сборная Украины будет представлена на Играх-2026 46 атлетами в 11 видах спорта. Искусственный интеллект дал прогноз на количество медалей, которые завоюют украинцы.