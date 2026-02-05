Провокация или сбой? Вертолет из Беларуси залетел в Украину и остался цел (фото и карта)

Над Украины радары засекли загадочный вертолет. Он якобы нарушил воздушное пространство нашей страны и улетел в Беларусь.

Об этом свидетельствуют данные airnavradar. Как указывают системы мониторингового сервиса, 4 февраля они засекли загадочный полет вертолета, который нарушил воздушное пространство Украины. Он якобы залетел в Сумскую область.

Вертолет над Украиной

Подробности полета

В Airnavradar указывают, что речь идет о государственном транспортном вертолете Ми-17, который принадлежил МЧС Беларуси. Он летел со стороны России в Беларусь вдоль с границей Украины, однако в какой-то момент якобы нарушил воздушное пространство нашей страны и залетел в Сумскую область, после чего также покинул её.

Вертолет над Украиной

Вертолет EW-601EP МЧС Беларуси

Что это может быть?

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину воздушное пространство над нашей страной официально закрыто. Учитывая, что сообщений о нарушении воздушного пространства от украинских военных не последовало, то можно предположить, что в данном случае речь идет о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, аналогичные случаи эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

Почему данные о самолетах могут глючить:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

