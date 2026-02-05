Kyiv Road в Лондоне стала символом поддержки Украины

В Лондоне есть кусочек Украины, который, к тому же, раздражает россиян. С 2023 года часть улицы британской столицы называется Kyiv Road – Киевская улица. Переименовали в честь годовщины начала полномасштабного вторжения.

Примечательно, что на переименованном участке улицы Бейзвотер Роад (Bayswater Road) находится консульский отдел посольства России в Великобритании. Правда, россияне на официальном сайте не указали смену названия и отмечают "вход с Bayswater Rd".

Основной вход в посольство и резиденция посла находятся на перпендикулярной улице Кенсингтон Палас Гарденс, в целом комплекс — на углу.

Новая табличка/MFA of Ukraine

Местные активисты также проводили акцию, покрасив часть дороги в синий и желтый цвет так, чтобы проезжающие машины сделали флаг Украины. Акция протеста была организована группой Led By Donkeys, выступающей за социальные изменения.

Инициатором переименования стали лидер совета Вестминстера Адам Хуг и украинская община города. Заметьте, на карте неподалеку есть улица Москов Роад – они идут параллельно и не пересекаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свой Киев есть еще в Канаде. Нью-Киев заселен, в том числе, и выходцами из Украины, которые во время полномасштабного вторжения помогают Родине.