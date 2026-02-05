Зачем локомативам тонны песка и почему из-за него могут "исчезать" поезда

Безопасность железнодорожного движения сегодня напрямую зависит от обычного песка, который локомотивы возят на себе целыми тонами

В поездах используется большое количество разнообразных механизмов и систем, обеспечивающих их работу, движение и торможение. Одна из таких — "песочница", ведь именно от нее часто зависит, сможет ли многотонный состав вообще сдвинуться с места.

"Телеграф", ссылаясь на данные iXBT.com, расскажет, зачем в поездах песок. Специальная система подачи песка под колеса локомотива является очень серьезным и важным элементом конструкции, пишет ресурс.

Песок нужен для любого подвижного состава, используется для существенного увеличения коэффициента сцепления между колесами поезда и рельсами, по которым он двигается. Поданный в нужное время песок, предотвращает возникновение боксирования колесных пар, то есть резкой потери сцепления между трящимися поверхностями при увеличении тяги локомотива.

"Песочница" в поездах

Буксование может быть опасно не только для колес и рельсов поезда, но и, например, для электродвигателя электровоза за счет резкого увеличения его оборотов. Чтобы предотвратить это, каждый локомотив оборудован специальными резервуарами, вмещающими от одной до нескольких тонн тщательно просушенного кварцевого песка.

Когда стальные колеса встречаются с влажной или обледенелой рейкой, даже самый мощный электровоз может беспомощно застрять. Коэффициент трения падает настолько, что начинается "буксировка" — колеса безумно крутятся на месте, что чревато серьезным повреждением двигателей. Чтобы предотвратить это, каждый локомотив оборудован специальными резервуарами, вмещающими от одной до нескольких тонн тщательно просушенного кварцевого песка.

Колеса поезда

По команде машиниста этот запас песка под давлением до 9 атмосфер выстреливает через форсунки прямо в точку контакта металла с рельсом. Это мгновенно создает необходимое сцепление, однако использование системы требует ювелирной точности. Если песок укроет рельсы под всеми колесами одновременно, он сработает в качестве изолятора и прервет электрический сигнал, с помощью которого диспетчер видит поезд. В такой момент состав буквально превращается в "призрака", что создает риск столкновения с другим влечением.

В новых моделях локомотивов, таких как General Electric TE33AS "Тризуб" или электровозах Alstom, планируемых к поставке, система подачи песка полностью интегрирована в бортовой компьютер:

Сенсоры буксировки: компьютер автоматически фиксирует разницу в скорости вращения колес и рельсов.

компьютер автоматически фиксирует разницу в скорости вращения колес и рельсов. Автоматическая подача: система сама включает форсунки песочниц без участия машиниста, дозируя количество песка в зависимости от силы трения.

система сама включает форсунки песочниц без участия машиниста, дозируя количество песка в зависимости от силы трения. Импульсный режим: песок представляется короткими порциями, что значительно экономит его запасы.

Ранее "Телеграф" писал, зачем на шапку пришивают помпон.