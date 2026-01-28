Свитолина - Соболенко: где и когда смотреть полуфинал Australian Open

Большую игру покажут по ТВ в Украине

В четверг, 29 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№12 WTA) сыграет один из главных матчей в своей карьере. Украинка в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2026 встретится с "нейтральной" представительницей Беларуси Ариной Соболенко (№1 WTA).

Что нужно знать

Свитолина и Соболенко сыграют за место в финале

Игру покажет телеканал "Евроспорт 1"

Элина ранее ни разу не выходила в финал Турниров Большого Шлема

В прямом эфире в Украине суперматч Свитолина — Соболенко покажет телеканал "Евроспорт 1". Об этом сообщает "Телеграф".

Данный телеканал доступен в Украине в сетях кабельных операторов, спутниковом ТВ и на OTT-платформах (Megogo, youtv, "Київстар ТБ" и другие). Бесплатная официальная трансляция матча Свитолина — Соболенко не планируется. Добавим, что игра пройдет на Rod Laver Arena в Мельбурне, начало встречи в 10:30 по киевскому времени.

Напомним, Свитолина в первом раунде Australian Open-2026 обыграла Кристину Букшу (Испания) 6:4, 6:1, после чего добыла победы над Линдой Климовичовой из Польши — 7:5, 6:1 и Дианой Шнайдер — 7:6(4), 6:3. В 1/8 финала Элина прошла "нейтральную" Мирру Андрееву — 6:2, 6:4, а затем — третью ракетку мира Коко Гауфф (6:1, 6:2).