Погода готовит сюрприз для Днепра к "еврейским кучкам"

Расслабляться рано

Погода в Днепре в конце марта и первой половине апреля будет изменчивой. Если финал первого весеннего месяца порадует почти майским теплом, апрель заставит снова вспомнить о куртках.

По прогнозам синоптиков портала "Мета.Погода", жителям города следует готовиться к облачному небу и периодическим осадкам. "Телеграф" расскажет подробнее о погоде.

Март завершится аномальным теплом

В среду, 25 марта, потепление начнет набирать обороты. Днем ожидается комфортная температура до +14°C, а ночь наконец перестанет быть морозной – стабильные +7°C. Небо будет облачным, но воздух уже будет по-настоящему весенним.

Первый резкий скачок погоды произойдет в четверг, 26 марта. Столбики термометров взлетят сразу до +19°C. Ночь также будет рекордно теплой для этого времени года — до +14°C.

Температура немного "присядет" до +12°C днем и +9°C ночью 27 марта.

Воздух прогреется до +20°C в субботу, 28 марта. Сквозь облака наконец-то начнет пробиваться солнце, а ночная температура будет держаться на отметке +15°C.

Кульминация мартовского тепла придётся на 29 марта. Синоптики прогнозируют пиковые +21°C днем. Это будет самый теплый день всего месяца, который завершит март на мажорной ноте перед тем, как в апреле в город лопнут еврейские кучки.

Апрель и "еврейские кучки"

Однако уже с 1 апреля ситуация изменится. Именно к началу месяца приходится иудейский Песах (с 1 по 9 апреля ). В этот период будет преобладать облачность, а дневная температура будет колебаться в пределах +12 ° C … +15 ° C, что подтверждает народные приметы о прохладной погоде перед настоящим весенним теплом.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Харьков придут затяжные осадки.