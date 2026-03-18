Похолодание задержится надолго? Какой погоды ждать киевлянам до конца недели

Завтра в Киеве ожидается небольшой дождь

Конец марта окажется в Киеве дождливым, но похолодание задержится ненадолго. К конце этой недели погодные условия немного улучшатся.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на четверг, 19 марта, столбики термометра опустятся до 0…+2 градусов, а днем температура поднимется до +5…+7 градусов. Местами ожидается небольшой дождь.

Погода в Киеве на 19 марта

В пятницу, 20 марта, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура составит 0…+2 градуса, а днем прогреется до +8…+10 градусов. Осадков не прогнозируют.

Погода в Киеве на 20 марта

В ночь на субботу, 21 марта, существенных изменений в прогнозе не будет. Температура воздуха останется в прежнем диапазоне.

Погода в Киеве на 21 марта

В воскресенье, 22 марта, ночью температура поднимется до +3…+1 градуса, а днем составит +6…+8 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, но без дождей.

Похожим прогнозом поделился сайт Ventusky. На выходных, 21-22 марта, ночью температура опустится до +1 градуса и это будут самые холодные ночи. Но с понедельника, 23 марта, начнется постепенное возвращение тепла.

Погода в Киеве с 19 по 22 марта

