Провалился под лед на озере: когда и при каких обстоятельствах погиб младший сын Януковича

Смерть младшего сына Януковича вызвала много домыслов

У бывшего президента Украины Виктора Януковича было двое наследников. Старший сын сейчас зарабатывает миллиарды на воровстве, а младший — в 2015 году погиб при трагических обстоятельствах.

"Телеграф" решил выяснить, что случилось с младшим наследником президента-беглеца. Мы также узнали, какие есть домыслы и версии касательно гибели Виктора Януковича-младшего.

Что известно о младшем сыне Виктора Януковича

Виктор Янукович-младший родился 16 июля 1981 года в Енакиево Донецкой области. Карьеру он начал в корпоративном бизнесе, заняв пост первого заместителя генерального директора донецкого ООО "БК" в 2003 году.

Через два года младший сын Януковича стал заместителем председателя Всеукраинской молодежной общественной организации "Союз молодежи регионов Украины" — крыла "Партии регионов". Вскоре он организовал SMS-референдум "За русский язык", целью которого было сделать русский язык вторым государственным среди молодежи.

Также Виктор Янукович дважды был народным депутатом Украины (V и VI созывов) от "Партии регионов". Хотя его политическая деятельность воспринималась скептически.

Своим главным увлечением сына президента-беглеца были автогонки. Виктор участвовал в чемпионатах Украины по кольцевым гонкам, выступал в профессиональных командах и неоднократно занимал призовые места.

Когда и при каких обстоятельствах погиб Виктор Янукович-младший

Младший сын бывшего президента Украины погиб 20 марта 2015 года при трагических обстоятельствах. Ему было 33 года, Согласно официальной версии, автомобиль, за рулем которого находился Виктор Янукович-младший провалился под лед посреди озера Байкал.

Вместе с ним в машине находились несколько человек, но им удалось спастись, а Виктор утонул. В СМИ писали, что сын беглеца пренебрег правилами безопасности ради эффектных снимков на закатном фоне мыса Хобой.

Однако гибель Виктора Януковича-младшего вызвала много домыслов и версий. Некоторые писали, что его смерть была инсценировкой, а также рассматривались возможные политические мотивы его смерти. Но никаких официальных подтверждений этим домыслам не последовало.

Похоронен наследник Януковича в оккупированном Севастополе, куда после Революции Достоинства сбежала его мать Людмила Янукович. На могиле Виктора, который покоится на Братском кладбище, установлен большой мемориал.

"Телеграф" писал ранее, как изменилась любовница беглого Янукович. Женщина сменила фамилию и заметно постарела.