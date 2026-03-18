"Строят ракету для полетов на Марс": как украинцы отреагировали на повышение тарифов lifecell и "Киевстар"
Расходы украинцев на мобильную связь возрастут
Одни из популярнейших мобильных операторов Украины планируют поднять стоимость своих услуг. Абоненты lifecell и "Киевстар" вынуждены будут платить больше за тарифные планы.
Повышение касается сразу нескольких популярных пакетов, и в отдельных случаях разница в стоимости составит от 50 до 100 гривен. Об этом сообщается на официальном сайте lifecell и в одном из Telegram-каналов.
Что нужно знать:
- Новые цены вступят в силу с конца марта и 2 апреля 2026 года.
- Больше будут платить пользователи популярных тарифов
- Стоимость может вырасти на 50 — 100 гривен
"Радостная" весть
Абоненты мобильного оператора Украины lifecell начали получать SMS с уведомлениями об увеличении стоимости тарифов 18 марта 2026 года. Новые цены начнут действовать уже со 2 апреля.
Новые тарифы lifecell
Представители технического сообщества рынка телекоммуникаций "MZU — Мобильная Связь Украины" обнародовали в Telegram вероятную стоимость новых тарифных планов оператора. По утверждению аналитиков, удорожание будет касаться только архивных пакетов услуг, то есть закрытых для новых подключений.
"Просто Лайф":
- стандартная цена — 320 вместо 210 грн/месяц;
- номер идентифицирован или персонифицирован — 270 вместо 180 грн/месяц;
- номер перенесен в сеть lifecell — 200 вместо 120 грн/месяц;
"Свободный Лайф":
- стандартная цена — 500 вместо 425 грн/месяц;
- номер идентифицирован или персонифицирован — 450 вместо 375 грн/месяц;
- номер перенесен в сеть lifecell — 300 вместо 240 грн/месяц.
"Смарт Лайф":
- стандартная цена — 400 вместо 300 грн/месяц;
- номер идентифицирован или персонифицирован — 350 вместо 250 грн грн/месяц;
- номер перенесен в сеть lifecell — 270 вместо 160 грн/месяц.
"Жара Лайт" подорожает до 275 вместо 195 грн/месяц.
Стоит отметить, что от мобильного оператора не было официального подтверждения изменений. Оператор, вероятно, сообщит абонентам о нововведениях путем телефонных уведомлений.
Как отреагировали в сети
Пользователи одной из соцсетей не слишком дружелюбно встретили такие новости. Многие жаловались на качество связи и мобильного интернета, особенно во время отключений.
"Мне понравилось "мы поднимаем тарифы, чтобы поддержать украинцев";
"Лицо тех, кто перешел из Водафона и Киевстара в Лайф, потому что там дешевле";
"А что не так? Поднять тарифы-люди будут меньше в телефонах сидеть-больше живого общения. Разве не поддержка?)";
"Прикрывают свое бездействие повышением тарифов — потому что очень хочется хорошо жить и получать хорошую зарплату во время войны, и вроде бы это обусловлено энергозатратами и установкой нового оборудования. Лжецы" — пишут пользователи.
Повышение тарифов Киевстар
СМИ сообщают, что абоненты крупнейшего мобильного оператора Украины "Киевстар" также начали получать SMS с сообщениями об изменении стоимости тарифов. Новые цены начнут действовать уже с конца марта. В среднем абонплата может возрасти ориентировочно на 50 гривен.
Что пишут украинцы
Эту новость восприняли с юмором. Люди начали шутить, что по таким ценам "Киевстар" сможет "собирать ракету на Марс".
"Баба с пенсией в два к ставит лайк. Четверть пенсии отдать, чтобы позвонить на старости лет своим друзьям старикам";
"Связь только для депутатов";
"Ежемесячные флешмобы с этими повышениями уже утомили".
"Водофон еще до зимы оперативно удвоил цены на тарифы, горжусь своим оператором";
"Победа близко";
"Это хорошо. Двигаемся к успеху и богатству, но ограниченным кругом лиц";
"За неделю — Киевстар строит ракету для полетов на Марс";
"Только же повысили и снова((((";);
"Они свои спутники дизелем заправляют?", — пишут пользователи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что с марта по июнь 2026 года к некоторым украинцам могут прийти и спросить о деньгах. Это связано с тем, что в Украине идет первое обследование доходов и условий жизни по европейской методике EU-SILC.