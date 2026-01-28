Світоліна — Соболенко: де і коли дивитись півфінал Australian Open

Велику гру покажуть по ТБ в Україні

У четвер, 29 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна (№12 WTA) зіграє один із головних матчів у своїй кар’єрі. Українка у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії-2026 зустрінеться з "нейтральною" представницею Білорусі Аріною Соболенко (№1 WTA).

Що потрібно знати

Світоліна та Соболенко зіграють за місце у фіналі

Гру покаже телеканал "Євроспорт 1"

Еліна раніше жодного разу не виходила у фінал Турнірів Великого Шлема

У прямому етері в Україні суперматч Світоліна – Соболенко покаже телеканал "Євроспорт 1". Про це повідомляє "Телеграф".

Цей телеканал доступний в Україні в мережах кабельних операторів, супутниковому ТБ та на OTT-платформах (Megogo, youtv, "Київстар ТБ" та інші). Безплатна офіційна трансляція матчу Світоліна — Соболенко не планується. Додамо, що гра пройде на Rod Laver Arena у Мельбурні, початок зустрічі о 10:30 за київським часом.

Нагадаємо, Світоліна в першому раунді Australian Open-2026 обіграла Крістину Букшу (Іспанія) 6:4, 6:1, після чого здобула перемогу над Ліндою Клімовічовою з Польщі — 7:5, 6:1 та Діаною Шнайдер — 7:6(4), 6:3. У 1/8 фіналу Еліна пройшла "нейтральну" Мірру Андрєєву — 6:2, 6:4, а потім — третю ракетку світу Коко Гофф (6:1, 6:2).