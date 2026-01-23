Сменил бутсы на кулаки: легенда киевского "Динамо" может стать уголовником

Знаменитый "динамовец" хранит молчание

Известный экс-футболист и тренер "Динамо" Киев Алексей Михайличенко, похоже, влип в неприятную историю. Журналистка "Суспільне" Наджие Аметова сообщила, что легенда Бело-синих побил сантехника.

Михайличенко обвинили в избиении сантехника

Идет досудебное расследование

Алексей отказался давать комментарий СМИ

Полиция Киева начала уголовное производство по факту избиения сотрудника коммунального предприятия. По данным источников "Телеграфа", речь идет о конфликте 62-летнего Михайличенко с 53-летним коммунальщиком.

Алексей якобы ударил сантехника. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение. Продолжается досудебное расследование. Если вину обидчика докажут, то ему грозит одно из следующих наказаний:

Штраф: до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (по состоянию на 2026 год это 850 грн).

Общественные работы: сроком до 200 часов.

Исправительные работы: сроком до 1 года.

Наджие Аметова на своей странице в Facebook рассказала детали инцидента. По ее словам, причиной конфликта стало отсутствие отопления в доме экс-футболиста.

В соседнем доме произошел инцидент. Господина Николая – сантехника, который обслуживает, в частности, и наш дом, избил один из жителей соседнего дома. По словам очевидцев, им оказался бывший тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. Сейчас господин Николай находится в одной из больниц Печерского района. Наджие Аметова

Журналисты пытались связаться с Михайличенко, однако он не стал отвечать на вопрос о конфликте, бросив трубку.

Справка: Михайличенко — олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР, многократный чемпион СССР, Шотландии, чемпион Италии. В 1986 году вместе с "Динамо" выиграл Кубок обладателей кубков. После завершения карьеры работал тренером в "Динамо", молодежной и национальной сборных Украины. У руля Бело-синих 2 раза становился чемпионом Украины, дважды брал Кубок страны и один раз — Суперкубок Украины.

