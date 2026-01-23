Змінив бутси на кулаки: легенда київського "Динамо" може стати кримінальником

Знаменитий "динамівець" продовжує мовчати

Відомий ексфутболіст та тренер "Динамо" Київ Олексій Михайличенко, видно, влип у неприємну історію. Журналістка "Суспільне" Наджие Аметова повідомила, що легенда Біло-Синіх побив сантехніка.

Що потрібно знати

Михайличенка звинуватили у побитті сантехніка

Триває досудове розслідування

Олексій відмовився давати коментар ЗМІ

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом побиття співробітника комунального підприємства. За даними джерел "Телеграфа", йдеться про конфлікт 62-річного Михайличенка з 53-річним комунальником.

Олексій нібито вдарив сантехніка. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Продовжується досудове розслідування. Якщо вину кривдника доведуть, йому загрожує одне з таких покарань:

Штраф: до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (станом на 2026 рік це 850 грн).

Громадські роботи терміном до 200 годин.

Виправні роботи: на строк до 1 року.

Наджие Аметова на своїй сторінці у Facebook розповіла деталі інциденту. За її словами, причиною конфлікту стала відсутність опалення у будинку ексфутболіста.

В сусідньому будинку стався інцидент. Пана Миколу — сантехніка, який обслуговує, зокрема, і наш будинок, побив один із мешканців сусіднього будинку. За словами очевидців, ним виявився колишній тренер "Динамо" Олексій Михайличенко. Наразі пан Микола перебуває в одній з лікарень Печерського району. Наджие Аметова

Журналісти намагалися зв’язатися з Михайличенком, проте він не став відповідати на питання про конфлікт, кинувши слухавку.

Довідка: Михайличенко – олімпійський чемпіон 1988 року у складі збірної СРСР, багаторазовий чемпіон СРСР, Шотландії, чемпіон Італії. У 1986 році разом із "Динамо" виграв Кубок володарів кубків. Після завершення кар’єри працював тренером у "Динамо", молодіжній та національній збірних України. З Біло-Синіми 2 рази ставав чемпіоном України, двічі брав Кубок країни й один раз — Суперкубок України.

