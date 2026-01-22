Матч Лиги чемпионов привел к международному скандалу: президент не сдержался

Президент Азербайджана остался недовольным судейством в матче главного ервокубка

Азербайджанский "Карабах" добыл очередную победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал судейство и потребовал от Союза европейских ассоциаций (УЕФА) действий.

Что нужно знать

"Карабах" победил "Айнтрахт" Ф в Лиге чемпионов

Алиев раскритиковал судейство в матче

Азербайджанский клуб может выйти в плей-офф ЛЧ

Соответствующий комментарий Алиева доступен на его странице в Instagram. Президент Азербайджана раскритиковал арбитров матча.

От всей души поздравляю футбольный клуб "Карабах" с блестящей победой над "Айнтрахтом" в главном матче Лиги чемпионов! Несмотря на несправедливые и предвзятые решения арбитра, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда арбитры, назначенные УЕФА, пытаются помешать "Карабаху" одержать победу своими несправедливыми и предвзятыми решениями. Надеюсь, УЕФА прояснит, кто назначил этого арбитра. Справедливость и непоколебимый дух непобедимы. Да здравствует "Карабах"! Ильхам Алиев

Напомним, "Карабах" победил немецкий "Айнтрахт" Франкфурт со счетом 3:2 и поднялся в зону стыковых матчей. В последнем туре основного этапа ЛЧ "Карабах" сыграет против "Ливерпуля" (28.01). В случае победы азербайджанский клуб выйдет в плей-офф ЛЧ, существуют варианты, при которых "Карабах" окажется в плей-офф и при других раскладах.

