Матч Ліги чемпіонів призвів до міжнародного скандалу: президент не стримався

Президент Азербайджану залишився незадоволеним суддівством у матчі головного єрвокубка

Азербайджанський "Карабах" виборов чергову перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2025/26. Президент Азербайджану Ільхам Алієв розкритикував суддівство та зажадав від Союзу європейських асоціацій (УЄФА) дій.

Відповідний коментар Алієва доступний на його сторінці в Instagram. Президент Азербайджану розкритикував арбітрів матчу

Від щирого серця вітаю футбольний клуб "Карабах" з блискучою перемогою над "Айнтрахтом" у головному матчі Ліги чемпіонів! Попри несправедливі та упереджені рішення арбітра, справедливість перемогла. Це не перший випадок, коли арбітри, призначені УЄФА, намагаються перешкодити "Карабаху" здобути перемогу своїми несправедливими та упередженими рішеннями. Сподіваюся, УЄФА прояснить, хто призначив цього арбітра. Справедливість і непохитний дух непереможні. Хай живе "Карабах"! Ільхам Алієв

Нагадаємо, "Карабах" переміг німецький "Айнтрахт" Франкфурт із рахунком 3:2 та піднявся до зони стикових матчів. В останньому турі основного етапу ЛЧ "Карабах" зіграє проти "Ліверпуля" (28:01). У разі перемоги азербайджанський клуб вийде у плей-оф ЛЧ, існують варіанти, за яких "Карабах" вийде в плей-оф і при інших розкладах.

Раніше у Марокко зі скандалом завершився Кубок африканських націй-2025. У фіналі турніру місцева збірна програла Сенегалу. Після цього в парламенті Марокко пролунали звинувачення суперників у "використанні магії".